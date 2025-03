Un devastador incendio dejó a más de 20 familias sin hogar en la UPIS Villa Caritas, en el distrito de Veintiséis de Octubre, sumiendo a decenas de personas en la desesperación. Las víctimas, que lo perdieron todo, claman por ayuda a las autoridades, ya que solo pudieron escapar con lo que llevaban puesto.

El incendio, que sucedió cerca de las nueve de la noche del último jueves, devoró con 16 viviendas dejándolas totalmente consumidas y 5 casas afectadas, haciendo un total de 72 personas entre damnificados y afectados.

Las familias trataron de salvar sus cosas, pero nada pudieron hacer, ya que las casas al ser de triplay, estera y otro material, ayudó a que el fuego se propague rápidamente hacia los demás inmuebles.

Algunas personas damnificadas señalaron que se presume que el fuego se haya iniciado por una vela encendida en una de las viviendas, haciendo que esta se propague y provoque el dantesco incendio. No obstante, precisan que la vivienda donde se inició el fuego vive una persona consumidora que dejó la vela prendida y salió a comprar, generando el siniestro.

Hasta el lugar llegaron los bomberos de Piura, Santa Rosa y cisternas de la municipalidad de Veintiséis de Octubre y Piura para ayudar a apagar el fuego que amenazaba con consumir otras viviendas.

Por su parte, el presidente de la UPIS Villa Caritas, Leo Morales, sostuvo que el fuego destruyó casi todas las viviendas de este sector dejando a las familias en la “calle”, puesto que algunos solo pudieron rescatar una moto y otras pertenencias.

Los vecinos de la zona indicaron que las familias se han quedado solo con lo que tenían puesto, pues salieron corriendo para evitar ser alcanzados por elfuego.

Morales dijo que las familias han perdido hasta los uniformes y útiles escolares de sus pequeños niños. Luego del incendio, que duró más de una hora, provocó que las familias duerman en la calle, por lo que piden al Gobierno y las autoridades regionales y locales ayuda para levantarse de este difícil momento.

Al respecto, el padre de familia Edwin Gallardo, informó que en su vivienda tenía un negocio donde vendían abarrotes, la misma que también terminó hecha ceniza.

“Solo logré sacar a mi hijo y mi moto que era mi herramienta de trabajo. Ya estábamos durmiendo. He perdido todo, mi tienda, nada he sacado, solo con lo que tengo puesto. Mis hijos han salido con lo que tenían puesto. He perdido más de 30 000 soles, en abarrote, ropa,” dijo Edwin Gallardo.

Asimismo, esta familia ha perdido su refrigeradora, cocina, cama, ropa, uniformes y útiles, pues al costado es donde se inició el fuego no permitiendo que puedan recuperar algunas de sus pertenencias.

“Hasta mis animales no los he podido rescatar de este incendio, cuadernos, ropa, nada he podido sacar”, reiteró el damnificado.

Mientras que su esposa Suly, indicó que ellos se percataron del fuego cuando se encontraba mirando la televisión con su hijo mayor, ya que primero empezó a sonar en una parte de la sala y de pronto se inició el fuego, por lo que tuvieron que salir rápidamente con sus dos hijos.

Finalmente, las familias pidieron al alcalde de Piura, Gabriel Madrid y de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, a prestar apoyo ya que no tienen donde dormir, ni ropa ni comida para pasar el resto de los días mientras tratan de reconstruir sus viviendas.