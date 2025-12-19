A varios policías de la comisaría de Canchaque, entre los que se encuentra un teniente, la Oficina de Disciplina de la Inspectoría de la PNP les abrió un proceso administrativo disciplinario por haber incurrido presuntamente en diversas faltas e infracciones relacionadas con la desaparición del estudiante de Ingeniería Civil de la Udep, Anthony Iván Camizán Guerrero, ocurrida el pasado 21 de agosto del año 2022. También son investigado en la vía penal.

Con Resolución N° 308-2025-IGNP-DIRINV-OD-PNP-Piura, la Oficina de Disciplina de la Inspectoría de la PNP inició el procedimiento administrativo disciplinario contra los suboficiales de la PNP, Edixon Roñe Córdova Godos, el Tnte. PNP Aníbal Pimentel Triveño, entre otros. A ellos se les investiga por presuntas irregularidades, falsedad en documentos oficiales y encubrimiento al principal sospechoso de la desaparición de Anthony Camizán.

Al SO3 PNP, Edixon Roñe Córdova Godos, se le investiga como presunto autor del delito de secuestro agravado. El teniente es mencionado en las investigaciones por su rol como superior jerárquico y por declaraciones contradictorias sobre el supuesto operativo policial del 21 de agosto de 2022, día de la desaparición de Camizán.

Al SP3 PNP Dimas Caruajulca Rubio se le investiga por presuntamente suscribir información falsa en el Cuaderno de Ocurrencias para favorecer la coartada de Córdova Godos. El SO3 PNP Manuel Perales Díaz es citado en las investigaciones por su participación en el registro de actividades de la comisaría que habrían sido adulteradas. Las declaraciones del SO3 PNP, Jordán Randy Rojas Martínez, sirvieron para desmentir la coartada de Córdova Godos (al declarar que lo vio llegar solo a la comisaría a las 23:00 horas). Su testimonio es parte clave de las diligencias sobre la conducta del personal de guardia ese día.