La Municipalidad Provincial de Piura instaló una mesa técnica con funcionarios de la comuna de Veintiséis de Octubre para evaluar la Ordenanza Municipal N° 387- 00 -CMPP, que declara zonas de riesgo no mitigables algunos sectores de este distrito, instalados cerca de la laguna Humedales “Santa Julia”.

En este sector se ha asentado varias posesiones ilegales que, a la fecha, no están formalizados, es decir son vulnerables a inundaciones o fenómenos naturales. Por esta razón, la comuna octubrina ha solicitado a la Municipalidad de Piura una evaluación para determinar si estos lugares ameritan la calificación de zonas de riesgo no mitigables.

Ante este pedido, los representantes de la Subgerencia de Planificación Territorial en coordinación con la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Piura solicitarán al Ministerio de Vivienda el mecanismo y procedimiento técnico para la definición con precisión geométrica y geodésica de los polígonos contemplados en la Ordenanza Municipal N° 387-00-CMPP, de fecha 27 de septiembre de 2023.

Además, pedirán al Centro Nacional de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) asesoramiento técnico en la elaboración de Informes de Evaluación de Riesgos (EVAR), ya que estos servirán como instrumentos técnicos para concretar una evaluación eficiente.

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre solicitará a las áreas correspondientes de su jurisdicción los estudios técnicos referidos a levantamientos topográficos, geodésicos, estudios de suelos y otros que brinden alcance sobre el estado físico de los sectores, donde se ubican los polígonos que se encuentran dentro del ámbito de la Ordenanza Municipal N° 387- 2023 -00-CMPP. Estos documentos serán remitidos para ser evaluados en la mesa técnica, conjuntamente con los organismos pertinentes.

Al respecto, la subgerente de Planificación Territorial, Arq. Xenia Saavedra Barriente, informó que esta ordenanza fue aprobaba por un informe técnico realizado conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. “A través de este documento, Vivienda nos brinda los polígonos declarando estas zonas de riesgo alto”, refirió.

La funcionaria recordó que la mayoría de los sectores son altamente vulnerables a inundaciones o fenómenos naturales, pues las familias que viven en estos lugares han construido sus casas en suelos no habitables. “El lugar es vulnerable y hay reportes de años que lo señalan. Es inundable y la calidad del suelo no es la óptima, porque son rellenos que no sirven”, expresó.

La Ordenanza Municipal 387-00-CMPP, del 27 de setiembre de 2023, declaró los sectores de Laguna Humedales “Santa Julia”, Laguna Coscomba, quebrada El Gallo y Río Piura (franja marginal) como zonas de riesgo no mitigables, siendo áreas que se encuentran expuestas a peligros altos, muy altos y recurrentes que generan peligro para el asentamiento de la ciudadanía.