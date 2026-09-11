La Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna y la Policía Nacional investigan la intoxicación de 68 estudiantes de secundaria del colegio Rosa Cardó de Guarderas, ubicado en el centro poblado de Mallares, distrito de Marcavelica, en Sullana. Los alumnos comenzaron a presentar mareos, náuseas y fuertes dolores de cabeza luego de ingresar a las aulas, un día después de que el plantel fuera fumigado.

Las primeras hipótesis apuntan a una posible exposición a los productos químicos utilizados durante la jornada de fumigación. Las autoridades continuan investigando si los ambientes contaron con el tiempo de ventilación necesario antes del retorno de los estudiantes.

Ante la emergencia, la autoridad sanitaria activó un plan de respuesta y trasladó brigadistas, ambulancias y personal médico de distintos establecimientos de salud. Además, se reforzó la atención en el puesto de salud de la localidad y se instaló una carpa de contingencia dentro del colegio.

Omar Salazar Hernández, director de la entidad sanitaria, informó que la mayoría de los estudiantes pudo ser estabilizada en el propio lugar. Uno de los escolares necesitó ser trasladado a un hospital para continuar con la atención médica.

Clases fueron suspendidas

La dirección del colegio dispuso la suspensión de las clases presenciales mientras se realizan trabajos de ventilación y desinfección en las instalaciones. La medida busca evitar que los alumnos vuelvan a exponerse a los productos utilizados durante la fumigación.

Los padres de familia también solicitaron que la investigación determine si se cumplieron las medidas de seguridad correspondientes antes de permitir el ingreso de los estudiantes. La Policía y las autoridades sanitarias continuarán con las diligencias para establecer las causas de la intoxicación y determinar las responsabilidades que correspondan.