El portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), registra que la municipalidad de Veintiséis de Octubre viene ejecutando el 44.8% de su presupuesto asignado este año. Según el Presupuesto Inicial Modificado (PIM) registra S/ 94’629,915, por lo que solo se ha ejecutado S/42’210,292, faltando por gastar S/ 52’ 219, 623.

Ante esta situación, la regidora Karina Lachira señaló que el distrito registra una serie de necesidades y a la fecha solo se va invirtiendo este porcentaje, por lo que exige que las obras se ejecuten como lo exigen los ciudadanos de este distrito.

“Hasta marzo registraba solo el 20%, hasta junio sería un poco más, pero no nos han informado. Con tantas necesidades que hay en el distrito, es lamentable que los proyectos aún estén estancados, según ellos (desde la comuna) no están bien elaborados, que no hay presupuesto, ponen diferentes excusas para ejecutar los proyectos. Las obras que actualmente se están ejecutando serían de la gestión anterior”, señaló la concejal.

Lachira agregó que la población octubrina lo que necesita urgente son proyectos de agua y alcantarillado y el de pistas y veredas en los asentamientos.

“La obra de Micaela ya termina, que es el de agua y alcantarillado; ya está el expediente de pistas y veredas, pero no hay financiamiento”, precisó Lachira.

Asimismo, explicó que hasta este mes solo se ha ejecutado el 44.8% cuando ya se encuentra a mediados del año, “ni siquiera se ha llegado al 50% en ejecución. (...) En esta gestión solo está la obra de San José, que está paralizada y la obra de Micaela Bastidas, las demás son de las gestiones anteriores”, cuestionó la regidora.

Por su parte, el gerente municipal de Veintiséis de Octubre, Tomás Fiestas, señaló que efectivamente el monto de ejecución es de S/ 42’210,292, sin embargo, hay obras pendientes que hasta fin de mes de junio serán resueltas, por lo que aseguró que pasará el 50% en ejecución presupuestal.

“Tenemos en camino varios pagos por atender y al cierre de este 30 de junio tendremos el 50%, que es el promedio óptimo. Lo vamos a lograr”, dijo Fiestas.

Agregó que las obras que se ejecutan son la de Aledaños Kurt Beer, Santa Julia, donde en ambas se ejecutan trabajos de pistas y veredas, la avenida Juan Velasco y otros proyectos.