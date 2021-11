Hoy se decide si el Congreso de la República otorga o no el voto de confianza al gabinete presidido por Mirtha Vásquez. Este debate se da en medio de la renuncia del ministro del Interior Luis Barranzuela, tras el escándalo de la fiesta en su vivienda y con posiciones encontradas de los parlamentarios piuranos, ya que por un lado se pide apostar por la gobernabilidad otorgando el voto de investidura; sin embargo, también hay una posición de desconfianza con el gabinete.





POSICIONES

A las 9 de la mañana de hoy, el Congreso reanudará la sesión del voto de confianza planteado por la presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez, ello, luego que el pasado 25 de octubre se suspendiera por el fallecimiento del excongresista Fernando Herrera. Para continuar ejerciendo sus funciones, la premier necesita del respaldo del Parlamento, es decir, del voto de 66 padres de la patria (la mitad más uno).

La continuidad del gabinete se da en medio de la renuncia del extitular del Interior, Luis Barranzuela, anunciada la noche del último martes en un Twitter por el presidente Pedro Castillo, el mismo que, fue respondido de inmediato por la premier Mirtha Vásquez, quien dijo que era una importante decisión, además de mostrar un mensaje conciliador. “Importante decisión de nuestro presidente Pedro Castillo. La estabilidad, el consenso y la paz social en nuestro país es nuestro compromiso a seguir”, escribió.

Al respecto, el congresista piurano César Revilla mostró su posición y expresó que el gabinete presidido por Mirtha Vásquez, no inspira confianza y mucho menos inspira promoción en la inversión privada, de la Salud y Educación que necesita el país, y ello, no solamente por la idoneidad de los ministros que debería acompañar a la premier, sino por la capacidad de gestión que no se ha demostrado.

“Hasta ahora ya tenemos cien días y no se cumple nada de lo prometido, ni en Salud ni en Educación, y en economía estamos queriendo dar más camisa de fuerza a los que ya aportan y no queremos generar riqueza. La inversión privada para el próximo año tiene una proyección de cero, lo cual es gravísimo (…) Hay posiciones que no son negociables”, mencionó.

Revilla agregó que si bien es cierto la bancada de Fuerza Popular ya tenía una posición marcada antes de la “fiesta COVID” que protagonizó el extitular del Interior, ya que lo consideraban no idóneo para el cargo por sus cuestionamientos, ayer en la noche como grupo parlamentario se tomaría una decisión.

Del mismo modo, su colega Eduardo Castillo dijo que es inviable dar un voto de confianza, sobre todo por los cuestionamientos al ministro de Educación, Carlos Gallardo, que según detalló tiene vinculaciones con Movadef.

Una posición distinta mostraron los parlamentarios de Alianza para el Progreso, Manolo García y Heydi Juárez, así como su colega de Somos Perú, Wilmar Elera. Para García, pese a que no se ha tomado una posición como bancada, se debe dar el voto de confianza por la gobernabilidad del país, ya que los peruanos no pueden estar en medio de la zozobra. “Necesitamos estabilidad social, política y económica. No podemos estar enfrentándonos entre los dos poderes del Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Esperamos que se asuma con responsabilidad el voto de confianza el día de mañana (hoy) porque venimos azotados por una pandemia, y entrar en una nueva crisis política es hacer más daño a la población”, acotó.

Por su parte, la parlamentaria Heydi Juárez remarcó que la presencia o continuidad del exministro del Interior era insostenible para buscar la confianza del gabinete, muy por el contrario, su renuncia es un paso importante. “Vamos a evaluar nuestro voto en reunión con la bancada. Sigo pensando que es necesario hacer más esfuerzos para construir confianza en la población”.

En tanto, el congresista Wilmar Elera mencionó que, si bien existe la duda en el gabinete de Mirtha Vásquez, ello, debido a que no hay una respuesta rápida ante los problemas que ocurren en el país, no se necesita generar más crisis política como la vivida en la anterior gestión. “Se necesita una gobernabilidad y que se vea el impulso del desarrollo y eso va en función a lo que la premier manifestó en su discurso (…). Personalmente yo creo que mañana debo votar por la gobernabilidad, porque una nueva crisis política nos va a traer más pobreza”.





ESPECIALISTA

El abogado constitucionalista y docente de la Universidad de Piura (UDEP), Carlos Hakansson, dijo que dentro del cálculo político existe una carrera entre el Ejecutivo y Legislativo; en el sentido, que el primero con todas las designaciones de ministros cuestionados y comportamiento que ha tenido a lo largo de más de tres meses de gobierno, lo que parecería es que estaría forzando que no le den la confianza como una manera de provocar una posible disolución. Mientras que la decisión que hoy tome el Congreso estará de acuerdo en la cantidad de votos que tenga para poder vacar o no al presidente Pedro Castillo.

“Si el parlamento decide no dar la confianza es porque sabe que tiene los votos para vacar al presidente, y eso se verá mañana; el presidente y sus asesores están decididos a querer disolver el Congreso forzando las dos negaciones de confianza”, puntualizó.

Sobre la premier Mirtha Vásquez, el especialista dijo que demuestra debilidad; luego que la renuncia de Barranzuela ocurriera recién el martes a las 10 de la noche, pese a que era insostenible en el cargo.

Agregó que el país vive en medio de un presidente que no toma decisiones y una primera ministra que no es escuchada por el mandatario, lo que produce una parálisis de los grandes temas que se ven en el Consejo de Ministros. “El Gobierno es el que no tiene operadores políticos para conducir al país”.