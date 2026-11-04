Una intensa lluvia de casi una hora y media anegó calles, hoteles, restaurantes y otros locales comerciales en el distrito turístico de Máncora, provincia de Talara. Además, las precipitaciones golpearon a algunos distritos de Ayabaca y Morropón. Ante estas situaciones, el Gobierno Central declaró el estado de emergencia en 65 distritos de la región Piura frente a los eventos vinculados al fenómeno El Niño.

Los propietarios de restaurantes sufrieron la inundación de sus locales. “Son varios negocios y familias que están perdiendo mucho dinero. Lo único que nos queda es seguir adelante y dar la lucha. Hasta ahora no hay una solución y esto no viene de hoy, sino de hace varios años”, dijo Jaime García, dueño de un restaurante de Máncora que quedó inundado.

Además, lamentó el mal trabajo de las autoridades. “Las autoridades no han hecho un drenaje para que el agua termine en el mar. Acá todos nos perjudicamos: hoteles, restaurantes, familias, todos...”, añadió.

García indicó que esta última lluvia obligó a varios restaurantes a no abrir sus puertas ayer, lo que les generó pérdidas económicas. “Yo no he atendido para poder sacar el agua y limpiar. En mi caso, las congeladoras resultaron afectadas”, señaló.

Por otro lado, más de 50 familias del asentamiento Los Jardines se encuentran en riesgo y resultaron afectadas ante las fuertes precipitaciones. Ellos indican que están olvidados de las autoridades y por eso han construido muros pero por su propia cuenta. Además, piden un puente para los escolares.

“Nosotros llevamos 20 años y a nuestra zona solo llegan las autoridades cuando quieren votos en campaña política. El actual alcalde llegó en esa época y de ahí nunca más apareció. Acá todo lo que hacemos por nuestra cuenta. Por ejemplo, los muros. Además, pedimos que instalen un puente en la bajada para que puedan cruzar los niños cuando llueve, ya que tenemos que pasarlos cargando porque se ensucian su ropa cuando acuden a sus colegios”, señaló el poblador Adrián Ramos.

CRUZAN QUEBRADAS. En tanto, en el distrito de Sapillica, provincia de Ayabaca, varios docentes a bordo de motocicletas se arriesgaron al cruzar la quebrada Laguna Negra, la cual se activó por las intensas precipitaciones que azotan la sierra piurana.

Según imágenes difundidas, los profesores atraviesan el caudal a pesar de la fuerza del agua y las peligrosas condiciones del tramo. Ante ello, los pobladores exigieron medidas urgentes a las autoridades locales y regionales para atender esta problemática y garantizar vías seguras de acceso a los colegios.

Según el Senamhi, Chalaco (Morropón), registró el acumulado más alto de lluvias en la sierra de Piura con 29.7 mm, seguido por Santo Domingo 21.0 mm, Alto de Poclus 20.8 mm y Sapillica 14.7 mm. Asimismo, Malacasi 6.1 mm y Hacienda Bigote alcanzó los 4.3 mm.