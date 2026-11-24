Con el propósito de llevar alegría a los niños y niñas de Pisco y sus distritos, la Cruz Roja Peruana – Filial Provincial de Pisco inició su campaña navideña denominada “Dona un Juguete, Regala una Sonrisa”, una iniciativa solidaria que busca reunir juguetes para compartir con los pequeños durante estas fiestas de Navidad.

Donación de juguetes

La institución invita a la ciudadanía a sumarse a esta noble causa mediante la donación de juguetes nuevos o usados en buen estado, que permitan llevar momentos de felicidad a los niños de los sectores que serán beneficiados. Se ha precisado que no se recibirán juguetes bélicos ni artículos que promuevan la violencia.

La recepción de donaciones se realizará hasta el 19 de diciembre en el local de la Cruz Roja, ubicado en calle La Concordia N. º 200, urbanización Fonavi, al costado del Juzgado de Familia. La atención será de lunes a viernes, de 4:00 p. m. a 6:00 p. m., y sábados y domingos, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

A través de esta campaña, la Cruz Roja Peruana – Filial Pisco hace un llamado a empresas, instituciones y población en general a demostrar su espíritu solidario y contribuir con esta iniciativa. Porque un juguete puede convertirse en una gran sonrisa, esta Navidad la solidaridad también puede transformar vidas.

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