La provincia de Pisco conmemoró el último 23 de noviembre los 386 años de su fundación española y elevación a Villa San Clemente de Mancera, con una ceremonia cívica y protocolar realizada en el parque La Bandera, que congregó a las principales autoridades, representantes de instituciones públicas y privadas, delegaciones estudiantiles y ciudadanos.

Defensa de la democracia

La actividad fue presidida por el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, y contó con la participación de la prefecta regional de Ica, así como de representantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y autoridades locales.

La jornada se inició con los honores al Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional del Perú. Posteriormente, el párroco de Pisco, dirigió una ceremonia religiosa en la que elevó una oración por el bienestar de la población, la unidad de los pisqueños y el progreso de la provincia.

Durante su reflexión, el sacerdote destacó la importancia de reconocer el legado de las generaciones que contribuyeron al desarrollo de Pisco, así como asumir con responsabilidad los desafíos del presente y del futuro.

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue la entrega de resoluciones de reconocimiento a personalidades que han destacado por su contribución a la educación, la cultura y la defensa de la democracia.

En ese marco, la Municipalidad Provincial de Pisco reconoció como hija ilustre a la profesora Rina Hernández, en mérito a su destacada trayectoria en el ámbito educativo y su permanente aporte a la formación integral de generaciones de estudiantes.

Asimismo, se distinguió a la joven poeta, escritora y declamadora Cristina García Bravo, por su sobresaliente trayectoria artística y literaria, que ha trascendido los ámbitos regional, nacional e internacional, llevando el nombre de Pisco a distintos escenarios.

De igual manera, se rindió homenaje a 23 integrantes de la Policía Nacional del Perú, entre oficiales y suboficiales, veteranos de la pacificación nacional, en reconocimiento a su participación en la lucha contra el terrorismo y la defensa de la democracia durante los años de violencia que atravesó el país.

Los homenajeados expresaron su agradecimiento a la comuna provincial y destacaron que esta distinción representa también el sacrificio y compromiso de todos los efectivos policiales que participaron en la defensa de la paz y el orden constitucional.

En su discurso de orden, el alcalde provincial Pedro Fuentes, destacó la riqueza histórica, cultural y natural de Pisco, así como el esfuerzo de sus hombres y mujeres, entre pescadores, agricultores, comerciantes, emprendedores, artistas y deportistas, que contribuyen diariamente al desarrollo de la provincia.

La autoridad edil señaló que su gestión viene impulsando proyectos orientados al mejoramiento de la infraestructura deportiva, parques, espacios recreativos e instituciones educativas, además de iniciativas destinadas a fortalecer el turismo y dinamizar la economía local.

Como parte del programa conmemorativo, diversas instituciones participaron en la colocación de ofrendas florales, entre ellas la UGEL Pisco, la Marina de Guerra del Perú a través de la Capitanía de Puerto, la Fuerza Aérea del Perú y la Municipalidad Provincial de Pisco.

La ceremonia también incluyó la entonación del Himno a la provincia de Pisco y el brindis de honor, a cargo del gerente municipal, Wilfredo Yataco.

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