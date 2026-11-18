La Municipalidad Provincial de Pisco brindó ayuda humanitaria a las familias damnificadas por el incendio ocurrido en el centro poblado de San Miguel, como parte de las acciones de atención y apoyo ante emergencias.

Ayuda humanitaria

Por disposición del alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, a través de la Oficina de Defensa Civil se coordinó el envío de diversos bienes de primera necesidad para atender a las personas afectadas por el siniestro.

La ayuda entregada comprende carpas, camas, colchones, frazadas, bidones, baldes, ollas y utensilios de cocina, entre ellos platos hondos, platos tendidos, cucharas, cuchillos y vasos, implementos destinados a contribuir con las necesidades básicas de las familias damnificadas.

Asimismo, el personal de Defensa Civil continuará realizando visitas a la zona afectada para monitorear las consecuencias del incendio y verificar las necesidades de los damnificados, a fin de mantener el acompañamiento y brindar asistencia a las familias que atraviesan esta difícil situación.

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