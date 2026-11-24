Al menos 27 personas han fallecido y otras 114.148 se han visto perjudicadas por las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño en Ecuador desde el pasado 29 de agosto, cuando se declaró la alerta roja en el país.

Así lo informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) de Ecuador en su más reciente balance sobre las consecuencias de las precipitaciones, que han provocado 1.914 eventos adversos en el territorio nacional.

Las víctimas mortales se registraron en las provincias andinas de Azuay, Chimborazo y Pichincha, así como en las costeras de El Oro y Guayas. También se reportaron fallecidos en la isla de Santa Cruz, perteneciente al archipiélago de Galápagos.

Más de 28 mil viviendas resultaron dañadas por las lluvias en Ecuador

Según el reporte de la SNGR, del total de personas perjudicadas por las precipitaciones, 72.714 figuran como afectadas y otras 41.434 como damnificadas.

Asimismo, las lluvias han provocado daños en 28.253 viviendas, mientras que otras 98 quedaron destruidas.

El impacto también alcanza a la infraestructura pública, con 48,25 kilómetros de carreteras, 41 puentes y 45 establecimientos de salud afectados.

¿Cuáles son las provincias más afectadas por El Niño en Ecuador?

Guayas encabeza la lista de provincias con mayor cantidad de personas perjudicadas, seguida de Esmeraldas, ubicada en la frontera con Colombia, y El Oro, fronteriza con Perú.

Provincias con mayor impacto por las lluvias

Personas perjudicadas desde la declaración de alerta roja, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador.

Guayas: 28.886

Esmeraldas: 28.661

El Oro: 15.820

Los Ríos: 13.876

Galápagos: 11.369

Santa Elena: 6.735

Manabí: 5.191

Estas siete provincias concentran la mayor parte de la población perjudicada por las precipitaciones registradas desde finales de agosto.

Galápagos registra nuevas inundaciones por intensas precipitaciones

El archipiélago de Galápagos, ubicado a unos 1.000 kilómetros de las costas continentales de Ecuador, también ha sufrido las consecuencias de las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño.

Durante el pasado fin de semana, las islas registraron precipitaciones e inundaciones de mayor intensidad que las ocurridas el 31 de octubre, consideradas entre los episodios más graves de la historia reciente del archipiélago.

De acuerdo con el balance de las autoridades ecuatorianas, Galápagos registra 11.369 personas perjudicadas por las lluvias.