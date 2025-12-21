A primeras horas de la mañana del 19 de diciembre, en un ambiente marcado por el espíritu solidario de la Navidad, voluntarios de la Cruz Roja Peruana Filial Pisco se trasladaron hasta el anexo de Chaulisma, ubicado en el distrito de Ayaví, provincia de Huaytará, región Huancavelica, a aproximadamente 3341 msnm. El esfuerzo humano y logístico permitió llevar ayuda y alegría hasta esta comunidad andina, reafirmando el compromiso institucional con los pueblos más alejados del país.

A vísperas de la Navidad

La jornada solidaria también comprendió actividades en el propio distrito de Ayaví, situado a una altitud aproximada de 3758 msnm. A pesar de las exigentes condiciones geográficas y climáticas, el equipo de voluntarios llegó con entusiasmo y vocación de servicio, demostrando que la voluntad de ayudar supera cualquier obstáculo cuando se trata de compartir esperanza en fechas tan significativas.

Aunque algunos voluntarios presentaron síntomas de soroche debido a la altura, ello no fue impedimento para realizar un emotivo compartir con los menores y madres de familia en la plaza principal. Esta visita marcó el tercer año consecutivo en que la Cruz Roja de Pisco llega a estas localidades gracias a la campaña navideña “Dona un juguete, regala una sonrisa”, iniciativa que recibe donaciones de personas de buen corazón. Muchos de estos juguetes reciben un segundo uso, previo tratamiento y reparación, antes de ser entregados a niños y niñas de comunidades humildes.

En entrevista con diario Correo, el ingeniero Jorge Guerrero Romero, presidente de la Cruz Roja Peruana Filial Pisco, destacó que estas acciones son el resultado del gran esfuerzo de los voluntarios, quienes trabajan de manera desinteresada para acondicionar los juguetes y llevarlos hasta zonas de difícil acceso. Asimismo, expresó su agradecimiento a las empresas que cada año se suman a esta causa solidaria, así como a la comunidad pisqueña, que acude junto a sus hijos a la filial para donar juguetes y hacer posible esta labor humanitaria,

Parte de esta cruzada navideña, se sumaron aliados estratégicos tales como Cosmos Agencia Marítima y Otamérica, quienes de manera conjunta contribuyeron a llenar de sonrisas la jornada. Gracias a este trabajo articulado, se repartió la tradicional chocolatada y juguetes a niños, jóvenes y adultos del lugar, dejando un mensaje de unión, solidaridad y esperanza que refleja el verdadero significado de la Navidad en las alturas de Huancavelica.

VIDEO RECOMENDADO