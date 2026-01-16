Las recurrentes lluvias que azotan el norte del país provocaron que una parte de la cornisa del techo del edificio del Banco Central de Reserva (BCR) en Piura colapsara la noche del jueves. El incidente se registró tras una lluvia ligera que alcanzó los 4 milímetros, generando alarma entre vecinos y transeúntes del centro histórico de la ciudad.

El desprendimiento se produjo alrededor de las 8:30 p. m. en la calle Huancavelica, una de las vías más transitadas del casco urbano, generando la caída de escombros y una intensa polvareda. Ante esta situación, la zona fue acordonada y se restringió el acceso al inmueble como medida preventiva. Las autoridades reportaron personas heridas.

Tras el desplome, el BCR informó que su sede en Piura, que también alberga un museo, mantiene limitada la atención al público por su ingreso principal. Las operaciones han sido derivadas temporalmente al acceso ubicado en el jirón La Libertad, mientras se evalúa el estado de la infraestructura afectada.

Desde la entidad señalaron que ya se han iniciado coordinaciones con la sede central en Lima para ejecutar los trabajos de refacción correspondientes. Aunque el edificio ha soportado eventos climáticos de mayor intensidad en el pasado, esta vez la antigüedad de la estructura habría sido un factor determinante en el colapso.

Centro histórico en alerta

El hecho ha vuelto a poner en evidencia la vulnerabilidad del centro histórico de Piura frente al inicio de la temporada de lluvias. De acuerdo con reportes locales, en la zona existen al menos 80 casonas antiguas, muchas de ellas en avanzado estado de deterioro y algunas sostenidas por estructuras provisionales de madera.

La situación se agrava debido a las actuales obras de reconstrucción de pistas y veredas que se ejecutan en el área, lo que podría incrementar el riesgo estructural de estas edificaciones. Vecinos y especialistas han hecho un llamado a las autoridades para que realicen evaluaciones técnicas urgentes y adopten medidas preventivas que eviten posibles tragedias.