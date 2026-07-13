Los presuntos integrantes de la organización criminal “Los Ilegales de la Mina de Sal Azul”, cuyo cabecilla sería Miguel Henry Zavaleta Amaya, para ocultar el origen ilícito de los fondos que superarían los más de 800,000 soles mensuales, financiaba campañas médicas, donaciones de sillas de ruedas, entrega de víveres, entre otros.

De acuerdo con la carpeta fiscal N.° 38-2022 de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura, la mencionada organización para ocultar el origen ilícito de estos fondos implementó una estrategia de conversión, transferencia y utilizaban las ganancias del cobro del derecho de paso, que le corresponde cobrar a la Fundación Comunal, para financiar campañas médicas, donaciones de sillas de ruedas y entrega de víveres.

“Estas actividades eran difundidas masivamente en redes sociales (Facebook) bajo el nombre de la “Junta Transitoria”, para generar una imagen de gestión benéfica y así “blanquear” el dinero captado por el derecho de paso y la venta de sal. La organización omitió deliberadamente el registro de libros contables y financieros, imposibilitando la fiscalización de la Sunat y ocultando el destino final del patrimonio ilícito”, se lee en la carpeta fiscal.

Prueba de ello, el 28 de marzo del 2021 se realizó una actividad de apoyo social en el local “Los Rastrales”, en Sechura, promovida por la denominada “Junta Transitoria” de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura, en donde Zavaleta Amaya habría entregado y utilizado la suma de S/ 10,000 en efectivo a favor de asistentes y organizadores del evento, manifestando públicamente que dicho dinero provenía de las ganancias obtenidas por dos días de extracción de sal realizada en la Mina de Sal Bayóvar.

Asimismo, habría administrado, dispuesto y destinado aportes económicos ascendentes a S/ 26,000 para el denominado “Proyecto Respira Sechura”, incorporando y utilizando recursos económicos de presunto origen ilícito en actividades sociales y comunitarias.

El 1 de abril de 2021, en una casa del centro poblado Mala Vida de Sechura, Zavaleta Amaya habría entregado, utilizado y administrado un voucher de depósito por S/ 20,000 a favor de la asociación “Corazones Acomodes”, manifestando además que venían efectuando aportes económicos superiores a S/ 60,000 (sesenta mil y 00/100 soles) al denominado “Proyecto Respira Sechura”, utilizando recursos económicos de presunto origen ilícito en actividades sociales y comunitarias.

Asimismo, el referido investigado habría financiado, adquirido y destinado dos mototaxis para ser sorteados en actividades organizadas por integrantes de la denominada Junta Transitoria, así como habría comprado y distribuido oxígeno medicinal destinado a personas necesitadas de Sechura, señalando públicamente que eran de los recursos provenientes de la mina de sal.