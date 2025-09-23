Un grupo de padres de familia, de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, protestó en el exterior del Gobierno Regional de Piura para rechazar tajantemente la designación de un docente investigado por el presunto delito de acoso a dos menores de edad.

TAMBIÉN PUEDE LEER: Piura: El exgerente de Infraestructura del GORE debe devolver 1.5 millones de soles

Los padres de familia llegaron hasta el segundo local del Gobierno Regional y con carteles en mano rechazaron la designación del profesor Juan Hermilio Crespo Murguía, por parte de la Dirección Regional de Educación.

“Este docente está siendo investigado por acoso a dos menores de edad de la institución educativa que pertenece a la UGEL de Chulucanas. En la Dirección Regional de Educación dicen que no sabían que era acosador. Él debió ingresar el 15 de este mes, pero ha pedido una licencia. Él ha pedido que le den el curso de arte y cultura, no queremos que este profesor con proceso sea designado a un colegio de mujeres”, precisaron los padres de familia.

Ellos aseguraron que no permitirán que docentes investigados por acoso ingresen a enseñarles a sus hijas. “Rechazamos la llegada de este profesor porque ha sido denunciado por acoso de dos niñas de 15 y 16 años de un colegio de Frías. El día de hoy (ayer) pretende tomar posesión y sacar a un buen profesor. En el colegio Fátima todas son mujeres y con la llegada de este docente es exponerlas”, añadieron.

Sobre el mencionado docente recae una investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Chulucanas, por el delito de acoso en agravio de dos menores de 15 y 16 años, según la disposición fiscal N° 01-2025 del 26 de agosto del presente año.

Se conoció que el investigado fue puesto a disposición de la UGEL Chulucanas el día 27 de agosto del 2025 y se aplicó lo establecido en la RVM 042-2022-Minedu, con lo cual se habría dado un claro favoritismo y protección a un denunciado por acoso sexual.