Tras la captura de la presunta organización criminal “Los Despiadados de Talara”, realizada durante un megaoperativo la madrugada del último martes, se conoció que estos operaban con total impunidad ante la inoperatividad de los órganos de justicia para efectuar su captura, ello, les permitió ir dominando territorio y cometer asaltos a mano armada que planificaban al milímetro casi todos los días. Incluso, mencionan tratos con un fiscal.

Durante las investigaciones, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de Piura obtuvo interceptaciones telefónicas relevantes sobre asaltos cometidos a restaurantes, tragamonedas, camiones repartidores de servicios, bajo la modalidad de marcaje, incluso, existen audios sobre el amedrentamiento a testigos o agraviados de sus asaltos, a quienes “convencían” de no acudir a las diligencias fiscales y librar de la cárcel a integrantes de su red criminal.





Delitos

. De acuerdo a los indicios de los delitos cometidos y que sirvieron para el inicio de las investigaciones por parte de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada y detectives de la División de Alta Tecnología, la presunta red criminal liderada por Julio Roberto Zapata Chapilliquén (28), alias “Pakito”, habría cometido el asalto a la pizzería “Don Máximo”, ocurrido el 16 de octubre del año 2016.

Del mismo modo, habrían irrumpido en el restaurante- boulevard “Las Terrazas”, el 3 de diciembre del 2017; aquí se hicieron pasar como parte de un staff de pintores para encañonar a los trabajadores y clientes del local para alzar con 35 mil soles.

También, se encuentra el asalto al tragamonedas “Massaris”, ocurrido el pasado 6 de enero del 2019, donde los asaltantes irrumpieron cubriéndose el rostro con máscaras de “calaveras” y protegiéndose con chalecos antibalas para robar más de 6 mil soles en efectivo y además desvalijar a los clientes que en ese momento se encontraban en el lugar. En esta oportunidad todos sus movimientos fueron captados por las cámaras de seguridad.

Estos hechos llevaron a los investigadores a detectar que los presuntos integrantes de red criminal habían puesto la mira en el robo de viviendas, donde secuestraban a los propietarios para alzar con joyas, artefactos, dinero en efectivo y enseres, tal y como lo hicieron el 13 y 14 de febrero del 2019 en dos viviendas situadas en el asentamiento 9 de octubre, donde, incluso, maniataron a una anciana de 69 años.

La red criminal también cometía robos a diario a los trabajadores de las entidades bancarias que se dedicaban a la cobranza, así como a los camiones repartidores de servicio a quienes tenían en la mira.

Es precisamente con este último rubro de negocio donde cometieron dos asesinatos ocurridos en abril y diciembre del 2017, en agravio de César Guzmán Aguirre (48) y Carlos Atoche Imán (28), respectivamente.

En las interceptaciones telefónicas quedaron registradas las planificaciones del asalto a un baile amenizado por la agrupación musical “Corazón Serrano”, en junio del 2019. Incluso, la red criminal había extendido sus tentáculos a otras zonas como el distrito de Tambogrande, donde intentaron asaltar las oficinas de la Caja Piura, en el CPM Cruceta el pasado 27 de enero del 2020.





IMPUNIDAD

De acuerdo a las interceptaciones, dos presuntos integrantes de la red criminal intervenidos durante el megaoperativo del último martes e identificados como Jürgen López Távara y Edwin Bryan Gonzáles Gala, alias “Bryan”, fueron detenidos el 6 de julio del 2019, en medio de una feroz balacera por la Policía, tras irrumpir en la vivienda de una pareja de esposos. Es en este hecho delictivo, los agentes de la Diviac interceptaron escuchas telefónicas que dejan entrever las coordinaciones con los operadores de justicia para buscar impunidad y finalmente salir librados de la acusación, incluso, realizando amedrentamiento a los agraviados para que estos no acudan a las diligencias fiscales y así librar de la cárcel a los implicados. Así lo describe la siguiente escucha que se hace al celular de “Bryan”, que era utilizado por un familiar, tras su detención:

ELVIS: Ya doctor, ya.

NN (M): Pero sabes que mi cholo, presiónamelo que ni se presente mañana concha... y salimos por la puerta grande ya.

ELVIS: Ya doctor, pero doctor converse con el fiscal.

NN (M): La fiscal me está diciendo que todo está en reconocimiento en rueda mi cholo todo vale eso, si el hombre no reconoce nada, puta que nos vamos on’.

En otra parte:

NN (M) : Si

ELVIS : Le hablo ya, ya converse, ya.

NN (M) : Ah ya no se va presentar entonces.

ELVIS : Sí, sí eso es lo más factible doctor no.

NN (M) : Si lo más factible ese, pero si ya no va lo presionan.

Finalmente, ambos detenidos salieron libres, tal y como se escucha en los audios.

Al respecto, el fiscal contra la criminalidad organizada, Orlando Urbin,a a cargo de las investigaciones contra “Los Despiadados de Talara”, precisó que si bien es cierto existen estas escuchas de supuestos favorecimientos, estos no se lograron comprobar durante la investigación, ya que todo lo registrado quedó en la versión del abogado defensor. Sin embargo, mencionó que la banda gozaba de cierta impunidad que habría que evaluar, ya que no se impulsó la investigación en su contra, pese a verse convertido en una red que actuaba con ferocidad. “No es versión oficial, es una conversación de ellos, y mientras no se tenga probado no se puede vincular en algún tipo de delito”, acotó.