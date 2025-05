Más de 50 puestos quedaron reducidos en cenizas en el mercado San Miguel de Piura, debido al voraz incendio que se registró la noche de ayer, al parecer el fuego se inició por una chispa de soldadura de un trabajo que realizaban en el lugar.

El fuego se inició pasadas las 10 de la noche del último domingo en uno de los puestos del mercado San Miguel, al parecer producto de una chispa de soldadura, el cual cayó en un local donde venden ropa.

Esto originó que las llamas se propagaran rápidamente en otros puestos de venta de ropa, abarrotes, plásticos, entre otros, ante la mirada atónica de otros comerciales que nada podían hacer para controlarlo.

“Tenía una inversión de 15 mil soles y parte de dinero para mi tesis. Este puesto era mi única fuente de ingreso porque ahora no hay trabajo para los egresados ya que nos piden mucha experiencia. Ahora me he quedado sin nada”, narró Estrella Navarro, egresada de Arquitectura.

Los comerciantes indicaron que el cierre de calles evitó la rápida llegada de los bomberos quienes salían de atender una emergencia de incendio forestal ubicado detrás de la Universidad Nacional de Piura.

Comerciantes han perdido mercadería y pertenencias, reportándose cuantiosas pérdidas materiales y económicas. La falta de agua complicó seriamente las labores para contener el incendio.