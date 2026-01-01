Una joven fue baleada por un sujeto quien le provocó la muerte. Pese a que fue evacuada de inmediato al centro de salud de Las Lomas y luego al hospital de Sullana, no resistió y falleció. El hecho se reportó en el exterior de un bar ubicado en el asentamiento humano Santa Rosa, en el distrito de Las Lomas.

La víctima fue identificada como Laura Concha Balcázar, de 42 años, quien sería natural del distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca. Ella murió camino al hospital, donde, pese a que fue trasladada al centro de salud de Las Lomas, pero no había médico y luego al hospital de Apoyo II de Sullana, pero no resistió y llegó cadáver, siendo confirmado por el médico de turno.

Según testigos, la mujer se encontraba fuera de un local compartiendo con otras mujeres cuando de pronto fue atacada por un sujeto que llegó a la zona y sacó un arma de fuego y empezó a disparar, sin mediar palabra.

Aun herida y ensangrentada, la mujer fue evacuada de inmediato al hospital por sus compañeras, pero no resistió a los impactos de bala, falleciendo en el trayecto. El hecho ocurrió cerca de las 8:30 de la noche del último martes en el sector Santa Rosa, en el distrito de Las Lomas, causando consternación entre la población de la zona.

Los agentes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas de este asesinato. Mientras tanto, el representante del Ministerio Público de Sullana autorizó el levantamiento del cuerpo para la necropsia de ley y continuar con las diligencias respectivas.

Cabe señalar que el sujeto que atentó contra la mujer huyó por la zona, no siendo reconocido por las personas que estaban con la víctima. En el lugar se observó las sillas de plástico donde habría estado compartiendo la víctima y otras personas, así como botellas de cerveza tiradas en el lugar. Todo es materia de investigación.