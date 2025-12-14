La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que supervisa la operación de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) Curumuy, a cargo de la EPS Grau, durante los trabajos programados por el Proyecto Especial Chira Piura (PECHP), lo que involucra a más de 50 000 usuarios.

TAMBIÉN PUEDE LEER: Refuerzan limpieza de redes de alcantarillado y colectores en Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre

La Sunass también detalló que durante el monitoreo se realizaron pruebas de calidad del agua potable, cuyas muestras confirman que el servicio distribuido es apto para el consumo humano.

Asimismo, verificó que la empresa cuenta con insumos suficientes para la potabilización durante diciembre. Estas acciones buscan asegurar la continuidad y la calidad del servicio en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

De igual manera, se supervisaron los trabajos de rehabilitación de las losas que ejecuta el PECHP en el kilómetro 28 del canal Daniel Escobar y se verifica que se derive diariamente un volumen mínimo de cinco metros cúbicos del líquido hacia las plantas de tratamiento, a fin de evitar su paralización.

“Nuestros equipos de fiscalización realizan monitoreos diarios en la PTAP Curumuy para detectar cualquier paralización que pueda afectar a los más de mil usuarios atendidos por la EPS Grau”, señaló Irina Palomino, jefa de la Sunass en Piura.

Constituye una infracción muy grave que una EPS incumpla lo informado a la población respecto a los cortes del agua potable —por casos fortuitos o de fuerza mayor— que afecten la continuidad o calidad del servicio.

La ciudadanía puede comunicarse con el regulador, ante cualquier problema con sus servicios de saneamiento, mediante el Fono Sunass 1899, las redes sociales en Facebook y X, en su oficina ubicada en el jirón Catacaos Mz. R Lote 59, urbanización Santa Ana, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y el WhatsApp 01 614 3180, para reportar problemas operativos.