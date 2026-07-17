Con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana en el distrito, el alcalde de Veintiséis de Octubre, sostuvo una reunión de trabajo con su equipo técnico, el gerente de Seguridad Ciudadana, Valerio Piedra Espinoza, y los comisarios de las jurisdicciones de Veintiséis de Octubre y San Martín.

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Durante el encuentro, las autoridades evaluaron la situación de la seguridad en el distrito y coordinaron acciones conjuntas orientadas a reforzar las labores de prevención y respuesta frente a la delincuencia. La reunión permitió articular esfuerzos entre la municipalidad y la Policía Nacional para mejorar el trabajo operativo en la jurisdicción.

La Municipalidad de Veintiséis de Octubre informó que estas coordinaciones forman parte de las estrategias impulsadas para fortalecer la seguridad ciudadana y promover un trabajo articulado entre las instituciones responsables de garantizar el orden y la tranquilidad de la población.