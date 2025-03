Ante la ola delincuencial y los más de 500 homicidios registrados a nivel nacional, los oficiales en retiro de la PNP, Máximo Vargas Hugo y Alfonso Llanos Flores coincidieron en que se deben tomar medidas excepcionales en forma inmediata. Vargas recomendó articular los sistemas de inteligencia de la PNP y de las Fuerzas Armadas.

“Ante este problema grave que vive el país, se deben tomar medidas extraordinarias. La única forma que podamos descubrir y desarticular las organizaciones criminales que operan en el país es articulando el sistema de inteligencia tanto de la Policía como de las Fuerzas Armadas, y se hace un sistema de inteligencia poderoso. Esos recursos se están perdiendo y no se están aprovechando, eso pasa por una voluntad política, es el único medio con el que vamos a mirar la cara a estas organizaciones criminales”, puntualizó Vargas.

Reiteró que también se debe fortalecer el sistema de los operadores de justicia.

“No vamos a caer en el cuento que la Policía captura y el Poder Judicial y la Fiscalía los suelta. El ministro del Interior debe gestionar los recursos, logística y no involucrarse en presentar la cantidad de operativos o capturados. Eso no es el rol del ministro”, subrayó.

El oficial en retiro subrayó que se debe implementar a la Policía con logística e infraestructura, pues muchas veces las organizaciones criminales tienen mejores armamentos.

“El 80% de los vehículos están inoperativos, la infraestructura de la Policía es terrible, los policías siguen con el armamento de hace 50 años, no tienen chalecos antibalas, no tienen los recursos necesarios, los procesos son burocráticos, pero eso tiene que agilizarse. Las organizaciones criminales están estructuradas, no actúan de forma improvisada”, recalcó Vargas Hugo.

El ex jefe policial de Piura también recalcó que se tiene que capacitar, entrenar y especializar constantemente a los integrantes de la Policía.

“En las escuelas deben existir profesionales capacitados que formen a buenos policías”, puntualizó Vargas.

A su turno, el también oficial en retiro de la PNP, Alfonso Llanos, precisó que este problema de inseguridad ciudadana no solo es policial.

“Este problema es integral, que tiene que ser articulado por las diferentes entidades que tengan que ver con esto, como el Congreso, para que haga medidas legales excepcionales. El Ministerio Público y el Poder Judicial deben llegar a una mesa de trabajo para que dichas medidas excepcionales tengan el aval jurídico y en el sector Interior, el nuevo ministro debe ser idóneo y no político”, explicó Llanos.

El comandante en retiro indicó que nombraron a un ministro del Interior cuestionado.

“Nos han puesto un abogado con muchos problemas personales como ministro y allí están las consecuencias”, acotó.

Criticó las propuestas y estrategias planteadas por el director general de la Policía y su Estado Mayor de la PNP. “Las estrategias no han sido integrales y han fracasado”, finalizó Llanos.