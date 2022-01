Los pacientes de hemodiálisis protestaron al exterior del hospital José Cayetano Heredia, en Castilla, para reclamar el cambio de los equipos para un mejor tratamiento de las más de 900 personas que hacen uso de este sistema de atención en EsSalud, en toda la región Piura.





PROTESTAN

Los pacientes señalaron que los equipos están en pésimas condiciones, ya que llevan más de 13 años en uso cuando estos solo deben tener 7 años de vida útil. Asimismo, indicaron que cada vez que llegan a hacerse sus tratamientos, ya sea por problemas renales u otros, salen con complicaciones.

Los protestantes indicaron que ya han solicitado, a través de un documento, a la Gerencia de la Red Asistencial el cambio de las máquinas, sin embargo, no se tiene ninguna respuesta a la fecha. Ellos indican que anteriormente se han repotenciado los equipos, pero con el dinero invertido era mejor comprar otros equipos.

Al respecto, Armando Arévalo, paciente de hemodiálisis, explicó que lleva 13 años dializándose y en los últimos años presentan problemas los equipos, ya que en vez de ayudarlos los perjudican en su salud.

“Llevo 13 años dializándome, estamos pidiendo máquinas nuevas, ya que esas máquinas están obsoletas. Yo, por ejemplo, en el peso llevo tres kilos de más, la máquina me debe sacar los tres kilos, pero me saca 3 kilos y medio, eso podría generarme hasta un paro cardiaco, me da calambres, me baja la presión y eso es perjudicial, arriesgamos nuestra vida en cada sesión de diálisis que hacemos, llegamos a la casa mal, me repongo al siguiente día, pero nuevamente tengo que hacerme diálisis, yo lo hago cada dos días y sufrimos”, dijo Arévalo.

Por su parte, Carlos Rufino denunció que otro de los problemas que aquejan los pacientes es que no están recibiendo la medicina completa, para lo cual tienen que comprarla aparte.

“No nos dan la medicina completa, si no reclamamos un mes, luego nos dicen que ya no sirve esa receta”, indicó Rufino.