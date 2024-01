Los pacientes de EsSalud agrupados en la Asociación de Pacientes Renales de Piura protestaron al exterior del hospital regional José Cayetano Heredia, para exigir a la Red Asistencial Piura–EsSalud que pague la deuda y renueve contrato con las clínicas que brindan el servicio de hemodiálisis, para seguir recibiendo el servicio y así evitar que mueran.

Decenas de pacientes con pancartas en mano, incluso en sillas de ruedas, salieron a protestar al exterior del hospital José Cayetano Heredia para exigir a la Gerencia de la Red Asistencial Piura–EsSalud renovar el contrato y cancelar lo que se adeuda desde el 2022 con las clínicas, para que puedan seguir brindando el servicio de hemodiálisis.

Los pacientes indicaron que, de no firmar el convenio con estas clínicas, ya no podrán recibir el tratamiento y su salud se complicará, ya que las clínicas no cuentan con los insumos y mientras no cancelen, se verán en la obligación de suspender las atenciones, lo cual ponen en riesgo la vida de decenas de pacientes que llegan de diferentes localidades para recibir este tratamiento.

“La Red Asistencial no ha renovado contrato en el 2023 y están debiendo facturas desde el 2022 y 2023. El contrato se declaró desierto y a la fecha no hay nuevo contrato, entonces la clínica cómo nos atenderá. Nosotros necesitamos dializarnos”, dijo el paciente Wilson López López.

Asimismo, indicó que la mayoría de los enfermos llevan más de 5 años dializándose en estas clínicas, donde reciben una buena atención, por lo que exigen renovar el contrato, ya que ellos pagan un seguro y no pueden dejar de atenderse, por lo que sus vidas peligran. “Nosotros pagamos un seguro y tenemos derecho a la vida. Somos más de 100 pacientes. Si no nos dializamos nos morimos. Necesitamos la atención. Hemos mandado cartas notariales para que se renueva el contrato, pero nada responden”, dijo López López.