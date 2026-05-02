Un sujeto, cegado por los celos, intentó acabar con la vida de un hombre a quien sorprendió conversando con su ex conviviente. La víctima tuvo que enfrentarse a golpes para poder salvar su vida.

Ataque criminal

C. Fajardo al pasar por la av. 13 de Octubre, en el distrito de Pueblo Nuevo, al observar que la mujer, con la que mantuvo una relación sentimental, estaba con otro, sacó una pistola y disparó a matar.

Por suerte la bala no impacta en el acompañante de su ex, quien decide defenderse y tras intercambiar golpes de puño reduce al atacante. Este para evitar a la justicia arroja el arma y escapa con dirección desconocida.

Los efectivos de la comisaría distrital ubicaron la pistola que tenía seis municiones en la cacerina. Fajardo sigue siendo buscado por las autoridades por el intento de asesinato en agravio de la persona que conversaba con su ex pareja.

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