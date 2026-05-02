Cerca de 500 integrantes de la infantería de la Marina de Guerra del Perú fueron capacitados a prevenir la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. La actividad se llevó a cabo por el programa Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Durante la actividad, especialistas abordaron los estereotipos que legitiman la violencia, los canales de atención disponibles y la campaña “Entornos sin violencia sexual: observa, escucha y actúa”, enfocada en tres espacios de mayor incidencia como la familia, el transporte público y la comunidad.

Además, se otorgaron herramientas para identificar señales de alerta y como actuar frente a situaciones de riesgo, tanto en su entorno institucional como familiar y comunitario.

La jornada se realizó en el marco del convenio entre el programa Warmi Ñan del MIMP y la Marina de Guerra del Perú, que busca fortalecer acciones preventivas en el marco de la Ley N.º 30364.