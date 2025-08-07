Un pescador murió ahogado y otro quedó herido al volcarse la embarcación “Raulito”, mientras realizaban la labor de pesca en altamar. El hecho se registró en la zona de Las Salinas, en el distrito de Chancay.

La víctima fue identificada como César Augusto Tume Antón, quien era natural de Paita mientras que su compañero resultó herido.

El cuerpo del infortunado nombre fue evacuado a la morgue de Chancay para las diligencias de rigor, mientras que su compañero quedó internado en el hospital de Chancay.

Tras conocer el hecho, sus familiares y amigos lamentaron lo sucedido, puesto que el padre de familia llevaba años laborando en esta actividad para solventar los gastos en su familia.

La policía investiga las causas que provocaron el accidente, puesto que los oleajes anómales sería una de las causas. “Te llevaré siempre presente en mi corazón tío, como dicen, las buenas personas siempre se van rápido. Nos llevas la delantera tío, fuiste al encuentro de tus padres, ellos felices de tenerte a su lado”, escribieron a través de las redes sociales.