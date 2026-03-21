Los vecinos residentes de la avenida Cayetano Heredia en el distrito de Catacaos pidieron al alcalde Jhonny Cruz planificar y organizar las actividades por Semana Santa sin perjudicar a la población.

A través de una solicitud, los moradores de la avenida Cayetano Heredia, en Catacaos pidieron a la autoridad edil considerar su pedido de organizar y ordenar las actividades por Semana Santa sin poner en riesgo a los vecinos. Pues indican que habría una solicitud de terminar con la obra en esta avenida para la instalación de la feria durante estas fechas de Semana Santa.

Pues, ellos señalan que la feria que año a año se instala en la avenida Cayetano Heredia es un peligro para ellos, ante la presencia del comercio ambulatorio, el uso de las veredas, y la instalación de puestos de venta de alimentos donde hacen uso de balones de gas sin las mínimas condiciones de seguridad, generando un riesgo permanente de incendio o explosión en una zona residencial.

Asimismo, reclaman por la contaminación sonora, debido al uso indiscriminado de parlantes y autoparlantes a alto volumen perturbando la tranquilidad de los vecinos.

“Nosotros, con la experiencia de muchos años atrás, no deseamos que se instalen ambulantes, por Semana Santa a lo largo de Av. Cayetano Heredia. Además, por atentar con la tranquilidad que los vecinos. Al instalar (la feria) origina, además, caos vehicular y peatonal. Ya es tiempo que Catacaos, tenga su campo ferial”, dijo el vecino César Yarleque.

Para ello, solicitan que esta feria sea instalada en el estadio municipal Manuel Feijoo. “Momentáneamente se puede realizar en estadio municipal Manuel O. Feijoo. Conforme y por única vez, se realizó en el periodo 1999- 2002. Hubo total ordenamiento de transporte, peatonal, seguridad y tranquilidad que se requiere”, precisó Yarlequé.

Ante este pedido esperan que el burgomaestre pueda considerar su solicitud ya que, además, las calles del distrito se encuentran deterioradas.