Más de mil 500 familias de los sectores 1 al 10 del asentamiento Nueva Esperanza, en el distrito de Veintiséis de Octubre, no cuentan con el servicio de agua potable desde hace más de 15 días. Ellos realizaron un plantón y protesta en el exterior del pozo de agua para exigir pronta solución a la EPS Grau.

MIRA ESTO| Urge reiniciar obras en cuatro hospitales de Piura

Protesta

Desde las 10 de la mañana, un grupo de pobladores con carteles y pancartas realizaron una bulliciosa protesta para reclamar a la EPS Grau les restituya el servicio de agua potable.

“Llevamos más de 15 días sin agua y desconocemos la razón porque la EPS Grau no nos ha comunicado nada, estamos indignados, preocupados y exigimos que nos den una inmediata solución”, dijeron los pobladores.

Agregaron que han tenido que cavar en la tierra para obtener el agua.

“Hemos tenido que hacer un hueco para llenar el agua, pero solamente hay hasta las 8:00 a.m. No es la primera vez que sufrimos estos cortes de agua, pero lamentablemente no se encuentra la solución, no nos informan nada”, dijo el vecino, Wilmer Lloclla.

Aseguraron que el sector 6 de Nueva Esperanza es uno de los más perjudicados con el corte de agua y, además, la empresa tampoco les otorga el servicio por cisternas.

“Tenemos el pozo, está aquí, en nuestra nariz, sin embargo no tenemos agua, dónde se va el agua, para cobrar si son buenos, los recibos llegan, la EPS Grau no perdona ni un céntimo, no es justo que tengamos que pagar sin tener ese servicio”, denunció Aida Valencia Paúcar.

Amenazaron con tomar medidas radicales si la empresa no les soluciona el problema.

“Tomaremos la decisión de ir a la oficina principal y tomar medidas radicales para exigir este servicio y si se tiene que quemar llantas o lo que sea, lo haremos, para que nos tomen en cuenta y solucionen el problema”, advirtió el poblador Denis Vargas Jaramillo.