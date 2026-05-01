La Región Policial Piura lanzó el servicio policial voluntario remunerado por el Estado denominado “Plan Celador 2026”, que permitirá incrementar la presencia policial en las calles con la compra de francos y/o vacaciones de los agentes del orden, en el marco de la lucha frontal contra la delincuencia común y la inseguridad ciudadana.

La puesta en marcha de esta iniciativa se realizó la mañana de ayer en el parque Miguel Cortés, también conocido como el “Parque Infantil” de la ciudad de Piura, contando con la participación de autoridades policiales y personal policial.

Para esta región, el Ministerio del Interior ha destinado un total de 308 puestos, los cuales serán distribuidos de manera estratégica en zonas de mayor incidencia delictiva, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención e investigación, reducir los índices de victimización y mejorar la percepción de seguridad en la población, según informó el jefe de la Región Policial Piura, general PNP Daniel Jares Reyme.

Las 11 comisarías urbanas comprendidas dentro de este plan son: Piura, Algarrobos, Castilla, El Indio, Tacalá, Veintiséis de Octubre y San Martín, en la provincia de Piura; así como Sullana, Nueva Sullana, Bellavista y El Obrero, en la provincia de Sullana, donde se destinaron 278 vacantes para prevenir y erradicar el delito.

Asimismo, se ha dispuesto la focalización de la División de Investigación Criminal (Divincri) PNP Piura y el Departamento de Investigación Criminal PNP Sullana, con la asignación de 30 vacantes con el fin de agilizar sus investigaciones y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la labor policial.

De acuerdo con la Directiva n.° 032-2025/CG-PNP/COMOPPOL, el personal asignado empezará a laborar desde el 1° de mayo, cumpliendo jornadas de 7 horas diarias en turnos de mañana y tarde, desarrollando servicios de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y operaciones focalizadas de investigación.

Este servicio policial voluntariado remunerado está dirigido a oficiales y suboficiales de armas con Aptitud 0, quienes podrán participar de manera voluntaria durante sus periodos de vacaciones, permiso a cuenta de vacaciones o franco 24x24.

Finalmente, la autoridad policial informó que 200 efectivos de reciente egreso se incorporan a la Región Policial Piura, con el objetivo de reforzar la lucha contra la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana de la población.