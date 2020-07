Las historias de docentes que realizan una admirable labor en todo el país no dejan de llegar. En esta ocasión toca resaltar el trabajo del profesor Roger Zurita Gil, quien visitar casa por casa a sus alumnos para darles clases en las alejadas comunidades de la sierra de Piura.

La decisión de Zurita surgió porque, debido a la pandemia, no pudo educar a sus estudiantes de manera presencial y la comunicación con ellos era compleja debido a la poca señal que hay en el lugar.

Incluso, relata, la familia de algunos de ellos no cuenta con un celular que posibilite dar clases remotas. ¿El internet? Un lujo en la zona, por no decir que no hay poblador que tenga acceso a este beneficio.

Es así que el docente tomó la determinación de alquilar una moto y visitar casa por casa a sus alumnos para explicarles nuevos conceptos y revisar sus tareas.

Foto: Andina

Zurita recorre los caseríos de Tuluce, Higuerones, Churipampa, Cashainamo, Quevedos, Guardalapa, Naranjos y Sambumbal, todos ellos ubicados en la provincia de Huancabamba.

La gente de la zona le ayuda a llegar a sus destinos indicándole qué camino tomar en medio de lugares rocosos y la difícil geografía de la zona, pero nada lo detiene.

“A pesar de los esfuerzos de mis estudiantes, ellos se estaban atrasando porque no cuentan con los medios para acceder a las clases virtuales”, contó Zurita a Andina.

Pero su labor no termina ahí. El admirable profesor alquila entre tres y cuatro horas de internet para conocer qué tema les enseñará a sus alumnos, a fin de explicarlos según el contexto.

Esta actividad la realiza los domingos, por lo que no hay día que descanse totalmente de su vocación. Cabe mencionar que tiene el apoyo del director del centro educativo en el que labora.

Zurita es profesor especializado en Matemática y Física por la Universidad de Piura (UDEP). “Tengo un compromiso con el Perú. Gracias a la beca, he cumplido el sueño que tenía desde niño: ser maestro. Por eso, no dudé en buscar a mis escolares”, enfatizó.

Foto: Andina

