El gobernador regional, Luis Neyra León, acompañado del viceministro de Transportes, Ismael Sutta Soto, congresistas César Revilla y Miguel Ciccia, inauguró el moderno puente San Antonio, obra histórica ejecutada por el Gobierno Regional con una inversión de más de 16 millones de soles y que unirá a la provincia de Huancabamba y el distrito de Huarmaca, beneficiando a 180 mil habitantes, quienes nunca más quedarán aislados en los meses de lluvias.

“Este es el puente de la conectividad, del desarrollo y de la esperanza en beneficio de todo Huancabamba y la región”, expresó Neyra León al inaugurar esta infraestructura de 51 metros de longitud y dos carriles, construida sobre la quebrada San Antonio en San Miguel de El Faique, que pone fin al aislamiento entre Huancabamba y Huarmaca, garantizando la transitabilidad durante todo el año.

Asimismo, anunció que esta obra, producto del trabajo articulado entre el GORE, los congresistas César Revilla, Miguel Ciccia y los alcaldes de Huancabamba, será complementada con la construcción de 20 kilómetros de carretera que faltan para unir al distrito de Huarmaca con Piura. Al respecto, señaló que se está lanzando la convocatoria para la elaboración del perfil y expediente técnico de este tramo vial.

En alusión a sus adversarios políticos, el líder regional les pidió no ser mezquinos y reconocer que esta gestión está haciendo obras largamente esperadas por las provincias -como este puente-, y también proyectos de impacto regional que otros no pudieron hacer. Asimismo, recordó que, en su gestión, el GORE ha superado por dos años consecutivos el 90% en ejecución presupuestal, a diferencia de gestiones anteriores que no pasaron del 60% ó 70%.