Ciento veintiún homicidios se han registrado hasta la fecha en la región Piura, la mayoría ocurridos en las provincias de Piura y Sullana, cuyos móviles, según la policía, sería por la pugna de las bandas criminales para mantener su hegemonía en obras civiles y por ajuste de cuentas.

Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), Piura suma 121 homicidios, siendo mayo y setiembre, los meses en donde se registraron el mayor número de asesinatos, sobre todo en Sullana.

De acuerdo a las estadísticas, en enero se registraron solo 6 homicidios, en febrero 14 y el mismo número en los meses de marzo y abril, en mayo los muertos subieron a 16, pero en junio y julio cayeron a 10 homicidios cada mes, en agosto se registraron 11, en setiembre 15 y hasta el 25 de octubre, ya se han consumado 10 crímenes en la región Piura.

Uno de los últimos crímenes registrado en Sullana, ocurrió el pasado 11 de octubre, cuando delincuentes asesinaron a Miguel Castillo Viera, de 45 años, cuando se encontraba en una fiesta familiar en el asentamiento humano 15 de Marzo. El crimen ocurrió a las 4:00 a.m.

En Máncora, el 13 de octubre, en horas de la noche, un sicario presuntamente de nacionalidad colombiana llegó hasta en el exterior de un restaurante y asesinó a balazos a Mercedes Cruz Carrasco Rocha, de 55 años, conocida como “Meche Llopo”, por ser la fundadora de la Asociación de Mujeres Mancoreñas en Acción (AMMA).

La madre recibió tres impactos de bala en cuello, lado izquierdo y pese a que fue llevada de emergencia a una clínica local; sin embargo cuando era trasladada al Hospital de Tumbes José Alfredo Mendoza Olavarría (JAMO). La mujer no resistió y falleció en el trayecto al nosocomio.