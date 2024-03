El jefe de la Región Policial Piura, general PNP Manuel Farías, señaló que ha dispuesto relevar a todo el personal policial de la provincia de Sullana, debido a que, según explicó, no han realizado importantes capturas y “solo detienen a pequeñas bandas”.

El oficial explicó el cambio del personal. “Nosotros seguimos siendo firmes en la lucha contra la corrupción, justo también cuando pido el relevo de todo Sullana y voy a relevar a todo Sullana, porque no tenemos importantes capturas y no tenemos la producción policial. He relevado Las Lomas, Suyo y Lancones, porque no se ha capturado ni se han intervenido. Siempre están con pequeñas bandas, los chiquitos, pero los grandazos nunca son tocados”, señaló Farías.

Asimismo, ha designado a un grupo especial que se encargue del sicariato y extorsiones. “Tengo información de la criminalidad en Sullana, por eso he manifestado que los policías no están haciendo su trabajo. Las estrategias policiales están siendo cambiadas. Hemos designado a un grupo de Inteligencia que solamente se encargue del sicariato y extorsiones”, indicó.

Asimismo, dijo que dispuso una investigación y un peritaje fonético a los audios donde señalarían que, presuntamente, cobrarían por rotar a policías a Suyo y Alamor. Agregó que dichas escuchas habrían sido armadas para desprestigiar a la Policía Nacional del Perú.