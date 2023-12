Pese a que en la región Piura no se ha reportado un incremento acelerado de casos de COVID-19 en las últimas semanas, el secretario del Colegio Médico de Piura y especialista en Salud Pública, Dr. Julio Barrena señaló que, ante las fiestas de Año Nuevo, la región podría registrar un ligero aumento de la enfermedad, pero sin graves complicaciones. Para ello, recomendó el uso de mascarillas, alcohol y evitar los lugares cerrados.

El representante del Colegio Médico señaló que la Diresa Piura no ha publicado el reporte de casos de COVID-19 desde el mes de junio. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha precisado que en Piura desde el 7 de noviembre al 12 de diciembre se ha registrado 799 casos, en 5 semanas, lo que representa 22 casos diarios, cuando semanas atrás solo era de 2 a 3 casos por semana.

“En una semana teníamos entre 2 a 3 casos. Hemos pasado de tener un promedio de 22 casos por día. No todos los días, unos menos, otros más. Pero en la última actualización del Minsa del 13 al 18 de diciembre hay en Piura es ese periodo se han diagnosticado 304 casos, 50 casos diarios. Estamos subiendo definitivamente en casos. Estamos en un brote de COVID-19. Aparentemente no hay una situación importante en hospitalizaciones o defunciones en los nosocomios”, dijo Barrena Dioses.

Asimismo, dijo que por la fiestas de Año Nuevo lo más probable es que los casos no bajen ante la ocurrencia de turistas en las playas y centros turísticos donde llegan visitantes de diferentes partes del interior del país y del extranjero. “No creo que los casos vayan a bajar, posiblemente suban. La prioridad es que no suban tan fuertemente y no tengamos pacientes hospitalizados. Por eso se debe evitar los espacios cerrados y usar mascarilla”, indicó el especialista.

Por su parte, el director de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura, Dr. Eduardo Guerrero Amaya informó que se han desplegado puntos estratégicos de vacunación en la ciudad para combatir el COVID-19 antes del Año Nuevo.

Para ello, hoy 29 y mañana 30 de diciembre, desde las 9:00 a.m. hasta las 13:00 p.m., la Diresa dispuso los puntos de vacunación en la plaza de Armas de Piura, avenida Grau - costado del Nacimiento, mercado de Castilla, mercado San Francisco, plaza de Armas de Catacaos y la plazuela Merino.

En tanto, exhortó a la población a evitar los espacios cerrados y con grandes aglomeraciones para prevenir la propagación del virus y prioricen su salud y la de sus familias, instándolos a aprovechar esta oportunidad de vacunación. “La salud de nuestros ciudadanos es nuestra máxima prioridad. Por ello, hemos dispuesto estos puntos estratégicos de vacunación para facilitar el acceso a la inmunización contra la COVID-19. Invitamos a la población a acercarse a estos lugares y recibir la vacuna, que es segura, eficaz y fundamental para salvar vidas”, dijo Guerrero Amaya.