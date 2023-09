Más de 50 millones de soles en pérdidas económicas registran mensualmente los comerciantes formales del Complejo de Mercados de Piura por la presencia de los ambulantes ante la inacción del gobierno municipal por erradicarlos.

Así lo informó la dirigente del mercado Anexo de Piura, Patricia García, quien precisó que las deudas con las entidades bancarias los absorben y no pueden cumplirlas por la competencia desleal por parte de los comerciantes informales.

“Las pérdidas económicas continúan y estamos muy afectados y ajustados para cumplir con los préstamos que realizamos tras el incendio en el mercado. Las pérdidas económicas que tenemos son cuantiosas, si hablamos de todos los mercados sobrepasamos los más de 50 millones de soles mensuales”, precisó García.

La dirigente emplazó al alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orue que ejecute a la brevedad posible un plan para recuperar las vías públicas del Complejo de Mercados que han sido “tomadas” por los ambulantes y de esta manera cumpla con su promesa electoral.

“Le pedimos al alcalde que no defraude a todos los que votaron a él, que haga prevalecer su palabra, le pedimos un orden no solo para los comerciantes sino para los mismos usuarios que llegan a diario al mercado. De la promesa del alcalde no hay nada concreto, no cumplió nada, solo fueron promesas para llegar a la alcaldía y no cumplió nada de nada”, recalcó García.