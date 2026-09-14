Diez propiedades y ni un sol de valor consignado. Santiago Paz, candidato al Gobierno Regional de Piura por Somos Perú, figura en el portal Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con siete predios rurales y tres urbanos que presentan el mismo monto: cero soles. El registro identifica sus inmuebles, pero no permite conocer cuánto valen.

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Seis predios rurales se encuentran en Chulucanas, provincia de Morropón, y otro en el distrito de Piura. Los tres bienes urbanos están en las urbanizaciones Los Corales y Santa María del Pinar.

Entre las propiedades rurales aparece una parcela del predio Ciénagos, identificada con la unidad catastral 16145, cuya extensión es de 2,77 hectáreas. Otro registro corresponde a la parcela del predio R. C. 16142, con 3,16 hectáreas. Solo estos dos terrenos suman 5,93 hectáreas, equivalentes a 59.300 metros cuadrados.

La lista también incluye una parcela del predio San Martín, con unidad catastral 16136, en Chulucanas, y una parcela del predio Cieneguillo, con código 10230, en Piura. A ellas se añaden dos parcelas del predio Ciénagos I, identificadas con las unidades catastrales 16140 y 16141.

Completa el grupo rural una parcela del predio Ciénagos I-B, en el sector Alto Piura de Chulucanas, registrada con la unidad catastral 20687. Aunque los registros individualizan las propiedades mediante nombres, ubicaciones y códigos, ninguno proporciona una valorización distinta de cero.

El mismo vacío alcanza a los inmuebles urbanos. En Los Corales aparecen los lotes 14 y 15 de la manzana Q. En Santa María del Pinar figura el lote 22 de la manzana N. Las tres propiedades tienen direcciones precisas y la misma cifra en la casilla “Valor”: S/ 0.00. La falta de valorización abarca todo el listado. Ni las extensiones expresadas en hectáreas ni la ubicación de los lotes urbanos vienen acompañadas de un monto que permita cuantificarlos.

INCÓMODO

Tras el debate, Santiago Paz protagonizó un áspero intercambio con los periodistas en un ascensor. “Salga, salga, salga… no voy a dar entrevistas”, respondió cuando lo empezaron a cuestionar por su ambigua posición frente a la minería y a la agricultura, así como por su pasado en la actividad privada.