El alcalde provincial, Gabriel Madrid Orue, señaló que una posible paralización del megaproyecto de saneamiento de los 96 asentamientos humanos impediría la ejecución de futuros proyectos de pistas y veredas en diversos sectores de Piura. La primera autoridad, en ese sentido, hizo hincapié en la urgencia de que este ansiado beneficio para la zona metropolitana no sufra una nueva paralización.

El burgomaestre exhortó a los funcionarios del Ministerio de Vivienda a cumplir a cabalidad con el proceso de licitación. De no ser ese el caso, recalcó que medio millón de piuranos se quedarían sin un sistema de drenaje digno y, como consecuencia, se generaría un problema de infraestructura que profundizaría más las brechas en la ciudad.

“Hay que contemplar todo el escenario y sus posibles consecuencias. La más evidente es que ya no se podrá ejecutar proyectos de pistas y veredas en distintas zonas de la ciudad. Eso no se puede permitir en ninguna circunstancia. Piura es una ciudad que aporta demasiado al PBI, sin embargo, tenemos una infraestructura medieval porque nuestro sistema de agua y alcantarillado no está modernizado”, indicó el alcalde piurano.

El alcalde puntualizó que se espera que, como prometió el Ministerio de Vivienda, la licitación se haga sin interrupción inesperada. “Si no se da la buena pro en la fecha establecida se estaría atentado contra los intereses de la ciudadanía, por lo que, haciendo uso de los fueros del municipio, se tomará las medidas jurídicas respectivas, a fin de garantizar el respeto de nuestro pueblo “, concluyó Madrid Orue.

Zonas afectadas: En Castilla, los A.H. Las Monteros, A.H. Los Jardines, Nuevo Talarita y Sus Jazmines, A.H. Las Mercedes II, A.H. Villa del Norte, A.H. Las Mercedes II etapa, A.H. Nueva Castilla, entre otros, no podrán contar con proyectos de vías y veredas en caso se paralice el megaproyecto de los 96 asentamientos humanos.

Mientras tanto, en Piura, zonas como A.H. Víctor Raúl Haya de la Torre, Urb. Clark, Residencial Miguel Grau, urbanización California, urbanización San Isidro, urbanización Carlos Taiman, entres varios más, tendrán la misma suerte ante una posible nueva paralización.

Finalmente, en Veintiséis de Octubre, no se podrá ejecutar, si es que se paraliza el megaproyecto, obras de pistas y veredas en el A.H. Andrés Avelino Cáceres, A.H. Nueva Esperanza (sectores 5, 7 y 8), Ampliación Aledaños Kurt Beer, Zona San Antonio y A.H. Rosa de Guadalupe, entre otros puntos del distrito.