La Contraloría de la República, a través de la Oficina de Control Institucional, encontró una serie de deficiencias e incluso cucarachas, en los almacenes de los medicamentos y dispositivos médicos con potencial riesgo de afectación en el Hospital de la Amistad Perú Correa Santa Rosa II-2 de Piura.

De acuerdo con el informe de visita de control Nº 01-2024-OCI/5762-SVC sobre la “Verificación a las condiciones de almacenamiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en el almacén especializado”, se detectó deficiencias.

La Contraloría verificó el incumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento, que genera riesgo de afectación a las propiedades y características de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos; contaminación por productos vencidos y presencia de vector patógeno.

En el almacén de la carpa Nº 01, ubicado en el ex Campo Ferial, cuya visita se hizo el 24 de enero, se encontró cajas con insumos médicos como respirador de alto flujo, prontosan, tubo de respiración y kit de cámara, guantes de examen de nitrilo y otros apiladas directo al piso y cerca al techo, con potencial riesgo de afectación ante las altas temperaturas que se registran en la región.

Además, se encontraron aniegos, producto de las lluvias, alrededor del mencionado almacén, lo que podría afectar la distribución de medicamentos.

Y en el almacén Carpa Nº 2, ubicado también en el ex Campo Ferial, la comisión de control encontró medicamentos vencidos como Hematology Analyser Lyse, almacenados inadecuadamente y que no han sido separados según los procedimientos establecidos.

En tanto, en el almacén ubicado en la Zona Industrial, el cual colinda con otros almacenes independientes de otros rubros, las paredes laterales son de calaminas, no tiene aire acondicionado ni extintores. Precisamente en este almacén se encontró cucarachas.

También detectaron que los almacenes Carpa Nº 01 y 02 no cuentan con agua potable, no existen rótulos que restrinjan el acceso a personal no autorizado ni de restricciones de comer, beber o fumar dentro del establecimiento; las ventanas no impiden el ingreso del polvo, insectos, roedores, aves u otros agentes contaminantes, no existen procedimientos escritos sobre el control de inventarios y diferencias de inventarios ni de embalaje.

El 29 de enero, en el almacén especializado Sistema Integrado de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (Sismed) se verificó que las cajas de los medicamentos e insumos médicos están sobre vitrinas y estantes cerca al sistema de distribución eléctrico de la sala de máquinas. Aquí también se encontró medicamentos próximos a vencer y vencidos.