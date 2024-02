Tras el anuncio del ministro de Salud que declarará en emergencia a Piura, junto a otras regiones del país, por los casos de dengue, el presidente del Colegio Médico de Piura, Cristhian Requena, señaló que el Gobierno Regional de Piura es quien debe tener más compromiso para luchar contra este mal y el Gobierno Central liderar las acciones. Además, todas las instituciones privadas y públicas deben apoyar en esta lucha.

Requena indicó que, si bien el Ministerio de Salud es el ente rector en ayudar a la Dirección Regional de Salud (de Piura) en las acciones de control, ya hay un comisionado del dengue en esta región, con quienes, ellos, como Colegio Médico de Piur,a se han reunido.

Indicó que en la declaratoria de emergencia contra el dengue, debe el Gobierno Regional de Piura poner mayor compromiso, junto a las instituciones privadas.

“Tiene que habar un compromiso con el presupuesto, que sea asignado por el gobierno nacional. Además, un compromiso del Gobierno Regional. Debe haber mayor compromiso de todos, no solo del Gobierno Regional, sino de las instituciones privadas. También la sociedad civil organizada y la ciudadanía”, indicó Requena.

Detalló que, ellos como Colegio Médico de Piura, advirtieron al Minsa sobre los casos de dengue.

“Nosotros advertimos en el último trimestre del año (2023) que era necesario que se realicen actividades preventivas, promocionales, para no iniciar el año 2024 con el número de casos que tenemos. Si es que se hizo, no tuvo el impacto necesario o lo poco que se hizo, no ha tenido el impacto, por eso estamos en brote epidémico desde la semana uno en el 2024″, dijo Requena a Correo, luego que el titular de Salud anunció la declaratoria de emergencia por dengue.