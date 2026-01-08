En varias contradicciones habría entrado Jeny Carla Ocaña Julca, expareja del policía Mell Gipson Sancarranco Vega (quien supuestamente vendió el celular de Anthony Camizán Guerrero), pues en un primer momento negó dicha relación sentimental y, además, negó rotundamente que conversó con él y con el investigado, el suboficial de tercera de la PNP, Edixon Córdova Godos, entre otros.

Según la declaración que rindió el martes ante las autoridades, Jeny Ocaña Julca, quien está en calidad de testigo en la investigación que se sigue por la desaparición del joven estudiante universitario Anthony Camizán Guerrero, desde el 21 de agosto del 2022, recién aceptó que mantuvo una relación amorosa con el policía Mell Sancarranco Vega, quien actualmente se encuentra internado en el penal de Piura por tener una prisión preventiva de nueve meses.

“Sí, conozco a la persona a la persona de Sancarranco Vega desde el año 2020, iniciamos como amistad y sostuvimos una relación de enamorados desde el año 2022 hasta el mes de diciembre del 2025 y la persona de Córdova Godos desde el año 2020 porque laboraba en la comisaría de Chanchaque, teniendo un grado de amistad”, declaró ante las autoridades Ocaña, documento al que Correo tuvo acceso.

Precisamente, cuando ella rindió su declaración el pasado 17 de julio del 2025, negó dicha relación con el suboficial, aduciendo que lo hizo porque “en ese momento mi mamá no tenía conocimiento de mi relación con Sancarranco”, afirmó.

Además, la testigo negó en todo momento que mantuvo una comunicación grupal con su expareja, Mell Sancarranco Vega y el policía prófugo, Edixon Córdova Godos.

Ante la pregunta del Ministerio Público sobre las conversaciones vía WhatsApp con Mell Gipson Sancarranco Vega, que ha reconocido sobre “Si te preguntan”, “si me conoces”, “dices que sí”, “que te conozco desde el 2020”, “en pandemia”, “que no tenemos comunicación grupal con Godos”, “no te pongas nerviosa con las respuestas de la abogada”, “o solo dice no recuerdo”, “porqué de ahí viene el error”, dijo que esos chat son cuando iba a declarar anteriormente.

“Fueron el día de mi declaración anterior, donde claramente también yo, estaba bien preocupada pidiendo que me pasen el enlace para conectarme a la declaración, con respecto a la relación de pandemia, ya mencioné el motivo...con respecto al mensaje grupal que está allí, no ha existido ningún grupo de WhatsApp entre los tres (con Godos y Sancarranco), no tendría por qué existir, puede ser por un problema de auto corrector”, declaró.

Cuando las autoridades le preguntaron a la joven Jeny Ocaña Silva por qué el policía Sancarranco en las pantallas de su conversación dice: “que no tenemos conversación grupal con Godos”, ella responde: “Con respecto a conversación grupal no tenemos, es tema del auto corrector, ya que nunca existió esa conversación grupal”.