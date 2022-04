La Unión de Gremios Multimodal del Perú (UGTRANM) convocó a un paro total para este lunes 4 y martes 5 de abril, debido al alza del combustible y los peajes. Esta situación ocasionaría un nuevo incremento del precio de las pocas frutas y verduras que hay en los mercados de la ciudad.





CRISIS

Esta vez, el nuevo paro que ha anunciado la UGTRANM incluiría no solo al gremio de transportes de carga pesada, sino a los taxis colectivos, motocicletas y mototaxis de Piura, Sullana, Paita y Talara.

Según Julio Farfán, dirigente del gremio de mototaxis, están hartos de tanta inestabilidad. “Nosotros nos sumamos (al paro), no podemos con la inestabilidad, en el Perú tenemos la gasolina más cara”, declaró.

Por su parte, los comerciantes mayoristas y minoristas han indicado que lo más probable es que los camiones con verduras, frutas y tubérculos proveniente de Trujillo, Chiclayo y Lima, no lleguen a los mercados el lunes y martes, lo que generaría desabastecimiento de los alimentos.

“A nosotros y a los clientes nos afecta esto. Nos han indicado que, desde la madrugada del lunes, no va a llegar verduras, ni tampoco frutas, por el paro que han anunciado. La verdura es algo que más afecta, porque ingresa a diario y no se puede guardar porque se malogra por el calor”, dijo la comerciante Melba Chinchay Morocho, del mercado de Piura.

Desde que inició el paro, el costo de las verduras han incrementado considerablemente. Una de ellas es la arveja que pasó de S/8 a S/15, mientras que el paquete de apio y poro que costaba a S/9, ayer llegó a S/ 15. En tanto, el choclo limeño se elevó de S/2.50 a S/3. La lechuga americana de S/2.50 a S/3, la papa blanca subió de S/2.20 a S/2.50, la cebolla de S/2.50 a S/3, entre otras verduras.

“La gente llega a los puestos y no quiere comprar. Piensa que es cuestión de nosotros, y no es así”, explicó Chinchay.





ELEVARÁN

costos. En tanto, el director nacional de la Unión Nacional de Transportistas (UNT) y representante de la región Piura, Rolando Periche Chunga, indicó que ayer tuvieron una reunión entre agremiados y acordaron elevar los costos de carga de sus contenedores y dárselos a conocer a los exportadores.

Además, explicó que sus integrantes no están, por el momento, acatando el paro porque están en una mesa de diálogo con los representantes del Ministerio de Transportes, y que los que están bloqueando la Panamericana en Sullana, son los transportistas del sur.