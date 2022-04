El presidente Pedro Castillo ignoró el pedido de declarar a la provincia de Piura en emergencia, pese a la ola de asaltos en “manada” que se registran en pleno centro de la ciudad, los continuos crímenes y el pedido público que ayer le hizo el alcalde Juan José Díaz Dios.





Pedido

“Es un acuerdo firmado por todos los dirigentes y queremos pedirle presidente, la declaratoria de emergencia para que nuestros soldados salgan a las calles. Nos están matando presidente, hemos perdido un sereno hace algunos días, nos siguen matando, sin embargo si el ministro del Interior no toma la decisión, tómela usted…donde manda capitán, no manda marinero. Estamos dispuestos a ayudarlo porque la campaña política ya terminó”, dijo el alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, ante el respaldo de la población.

El burgomaestre de Piura hizo el pedido en el coliseo del A.H. Los Algarrobos, donde el presidente Pedro Castillo entregó de 1537 títulos de propiedad. Allí el mandatario anunció la aprobación y licitación del expediente para la obra de agua y alcantarillado, que beneficiará a 96 asentamientos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, con una inversión de S/615 millones.

Ante la nula respuesta del presidente de la República, los dirigentes de los asentamientos le exigieron la declaratoria de emergencia.

“El alcalde de Piura no tiene respaldo del gobernador regional ni de los alcaldes distritales. Es necesario que los congresistas trabajen porque ven temas personales. Piura se está desangrando, no puede ser que a los jóvenes los maten los delincuentes. La Policía ya no puede intervenir porque les abren proceso, ya tenemos más de 15 policías sentenciados injustamente. El presidente debe tomar en cuenta el pedido porque es la seguridad que clama Piura”, dijo Joel Pulache, dirigente del Barrio Sur.





Puras promesas

Pedro Castillo prometió que priorizará y acelerará la construcción del hospital de Alta Complejidad y la atención a las carreteras de la sierra.

“Yo tengo una deuda con la sierra de Piura, sus carreteras están en pésimas condiciones. Desde aquí le digo señor ministro de Transportes, que debemos priorizar la carretera a Ayabaca”, subrayó Castillo.

Sobre el paro de transportistas, el mandatario anunció que pondrá orden en las próximas horas, para desbloquear las carreteras y evitar que siga aumentando los precios de los alimentos. “Hay bloqueos malintencionados y pondremos orden en las próximas horas. Somos el gobierno del diálogo y el entendimiento”, precisó.