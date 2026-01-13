Las sociedades carnavalescas bandera Azul, Auri Verde y Tallán anunciaron que realizarán el tradicional manguerazo pese a que la municipalidad de Catacaos no invertirá en estas actividades, que para ellos fueron suspendidas por la obra que se ejecuta en Catacaos.

La representante de la Bandera Auriverde, Giovani Talledo, informó que este domingo 18 se desarrollará el tradicional manguerazo en el parque Cayetano Heredia en Catacaos, pues esto impulsa la economía del distrito, debido a la presencia de turista locales, regionales y nacionales.

Talledo explicó que las inversiones varían según la capacidad económica de cada asociación, informando que hay banderas que invierten hasta más de S/ 40 000. Agregó que las celebraciones se desarrollarán en barrios y locales debido a que no se podrá realizar como cada año.