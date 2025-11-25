Una octogenaria perdió la vida trágicamente luego que el conductor de un pesado vehículo la atropelló en el distrito La Matanza, en la provincia de Morropón, en Piura.

El trágico accidente de tránsito se registró la noche del último domingo a la altura del kilómetro 194+300, luego que el conductor del pesado vehículo de placa BVK-913 atropelló a Manuela Ancajima Ruiz (81 años), quien desafortunadamente perdió la vida en forma instantánea.

El chofer del vehículo involucrado fue intervenido y detenido por efectivos de la Policía de Carreteras. Él fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición del Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes. Se dispuso el respectivo dosaje etílico del conductor para determinar si había consumido o no bebidas alcohólicas.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue para la necropsia de ley y las investigaciones continúan a fin de determinar responsabilidades y esclarecer las causas de este fatídico desenlace.

De otro lado, un hombre fue rescatado tras caer desde el Puente Viejo hacia el río Huancabamba, en el barrio Ramón Castilla.

Gracias a la rápida intervención de los vecinos, la persona fue puesta a salvo y se encuentra fuera de peligro. El ciudadano no ha brindado aún sus datos personales. Se solicita el apoyo para identificar a sus familiares.