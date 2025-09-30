Triste amanecer. Un joven muerto y un herido dejó como saldo un nuevo accidente de tránsito registrado, en esta oportunidad, en la prolongación de la avenida Raúl Mata La Cruz, en Piura.

TAMBIÉN PUEDE LEER:

Piura: La Contraloría detecta fisuras en el colegio Leonor Cerna

El trágico accidente de tránsito se registró aproximadamente a las 04:45 de la madrugada de ayer lunes, a la altura de la UPIS Villa Óscar Miranda.

Según las primeras indagaciones, el accidente habría ocurrido cuando el conductor de la motocicleta de placa N° 5697–HP, conducido por Elmer Joel Timaná Ruiz (21 años), se habría despistado por razones que investiga la policía y chocado con un poste de concreto de energía eléctrica que estaba en la berma central.

Producto del fuerte impacto, el conductor cayó pesadamente al pavimento y, minutos después, por las heridas de gravedad, falleció en el lugar de los hechos. En tanto su acompañante, Roxali Yojani Tocto Pusma (21 años), resultó gravemente herida, siendo auxiliada y trasladada de emergencia al hospital Santa Rosa de Piura.

Al lugar del accidente llegó personal de la comisaría de Los Algarrobos para las diligencias preliminares y posteriormente peritos de la Unidad de Prevención e Investigación contra Accidentes de Tránsito (UPIAT) de Piura y el fiscal de turno, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e internamiento en la morgue de Piura.

Se ordenó que se realice el respectivo examen del dosaje etílico al occiso y conductor de la motocicleta, para determinar si había ingerido bebidas alcohólicas o no.

Asimismo, personal de la UPIAT realizó la inspección técnica policial en el lugar del accidente, para determinar cómo ocurrió el hecho. Además, se recopila las imágenes de las cámaras de video seguridad de la zona para determinar si efectivamente el conductor choca contra el poste de concreto o si algún chofer de otro vehículo lo impacta por la parte posterior o lateral.

Su hermano, Jorge Timaná, quien llegó al lugar del accidente, afirmó que Elmer Joel era soltero y vivía en el sector Buenos Aires y desconocía cómo había ocurrido el hecho.

“Yo no sé como ocurrió el accidente, pero ya hemos solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad para saber cómo pasó todo porque quizá lo chocó el conductor de alguna camioneta y fugó sin auxiliarlos”, dijo Jorge Timaná.