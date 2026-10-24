Un padre de familia perdió la vida en un fatídico accidente mientras manejaba su mototaxi por la carretera Sullana – Sojo. Una mujer que viajaba como pasajera se encuentra en estado crítico a causa del fuerte impacto.

LA TRAGEDIA. El accidente ocurrió la noche del último jueves, cuando Jeam Carlos Cobeñas Carranza chocó su mototaxi contra una camioneta. Tras la colisión, el hombre falleció en el lugar de los hechos, mientras que Danitza Imán Flores, quien iba como pasajera de la mototaxi, quedó gravemente herida y fue evacuada de emergencia al hospital de Sullana. Su pronóstico es reservado.

Los agentes de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) asumieron el caso e investigan las causas del trágico hecho para determinar responsabilidades. Por su parte, el conductor de la camioneta quedó detenido en la dependencia policial.

El cuerpo de la víctima fue llevado a la morgue para las diligencias correspondientes, mientras su familia llora por su pronta partida.

La víctima mortal deja a su madre, esposa e hijos sumidos en el profundo dolor. Los familiares y sus vecinos lamentaron su intempestiva partida.

Jeam Carlos era socio e hincha del Club Sport Liberal La Peña, institución que lamentó lo sucedido y cuyos integrantes se unieron en oración por el eterno descanso del padre de familia.

Una de sus vecinas expresó su dolor. “Sabemos dónde nacemos, pero no lo que el destino nos tiene preparado, un joven padre de familia emprendedor, de una familia humilde con tantos proyectos de vida para con su familia que hoy llora la irreparable pérdida. Quizás no muy allegados, pero del mismo barrio que siente la tristeza porque como vecinos del mismo pueblo sentimos y nos unimos al dolor de la familia”, escribió Marita Cornejo, vecina de la víctima.

También piden una oración por la pronta recuperación de Danitza Imán.