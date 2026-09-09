Dos personas fueron atacadas a balazos por unos sicarios cuando se desplazaban a bordo de una mototaxi a la altura de la empresa de transportes Andrea Xpress, en la provincia de Paita. El saldo del ataque fue de un fallecido y una persona gravemente herida, quien fue evacuada de emergencia al hospital Nuestra Señora de las Mercedes.

EL ATAQUE. El sangriento hecho de sicariato ocurrió la noche del lunes en Paita Alta. Las víctimas, identificadas como Giancarlo Jiménez Hernández y su acompañante William Daniel Aldana Prado, fueron interceptadas y acribilladas por delincuentes armados.

Debido a la gravedad de las heridas, Jiménez Hernández no resistió y falleció en el lugar, mientras que Aldana Prado fue evacuado de emergencia y se debate entre la vida y la muerte en el hospital Nuestra Señora de las Mercedes.

Tras el atentado, personal de la Comisaría PNP Ciudad del Pescador desplegó un rápido operativo en el asentamiento humano Ramón Castilla, logrando la captura de dos presuntos implicados tras una persecución.

El primer intervenido fue identificado como Carlos A. T. D. (20 años), quien, según los agentes, se le incautó un cartucho de dinamita acondicionado con una mecha de 30 centímetros. En tanto, su compinche, Luis J. Ch. N. (25 años), intentó escapar realizando disparos e irrumpiendo en una vivienda de la zona; sin embargo, fue reducido por los efectivos, quienes le incautaron una pistola con la serie erradicada.

Ambos sujetos quedaron en calidad de detenidos y son investigados por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo, así como por uso y porte ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos.

Mientras tanto, personal de investigación de la policía continúa con las diligencias para determinar las causas del crimen que ha consternado a la población paiteña.