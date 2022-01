Especialista y dirigente piden que en este año se culminen los proyectos que han quedado pendientes del 2021 y exigen mayor capacidad de gestión por parte a las autoridades de la región Piura. Criticaron que no hay capacidad de gestión en las autoridades piuranas.





Prioridad

La especialista en gestión Pública, Juana Huaco, sostuvo que entre las prioridades para este 2022, las autoridades deben culminar el proyecto de las defensas ribereñas, el Plan Maestro y los hospitales que por presuntas irregularidades se encuentran pendientes.

“Está las defensas ribereñas del río Piura, si hay otras lluvias, pueblos de la sierra aislados porque no hay una buena carretera, si viene el río hay inundación, hay un tema ahí que viene año tras año. Necesitamos obras de infraestructura para generar empleos también”, dijo la también docente de la Universidad de Piura, Juana Huaco.

Asimismo, dijo que se necesita trabajar en la construcción de los centros educativos ante el reinicio de las clases presenciales y semipresenciales en la región y ver que todos los colegios cumplan con los protocolos de seguridad contra el COVID-19, ya que se tiene previsto el reinicio de las clases presenciales en marzo.

“No podemos perder un año más, los niños no han aprendido nada, un año más hace mucho daño a la niñez y a la juventud. Tendrán agua, servicios sanitarios, cumplirán con los protocolos todos los centros educativos, estamos sobre el tiempo y llegamos marzo”, advirtió la docente.

Con respecto a la gestión del gobernador regional Servando García, la especialista criticó su trabajo y pidió que se hagan los cambios en las distintas áreas de la sede regional, además de evaluar a sus funcionarios para evitar ineficiencia dentro de la entidad.

“Si hay personal que no da la talla que le queda al gobernador cambiarlo y pedirle cumplimiento de meta, me pongo un objetivo si no cumple te vas, el gobernador no tiene que saber todo, para eso tiene sus cuadros técnicos, pero si estos no cumplen, no dan la talla, entonces ahí viene un punto de inoperancia, que las promesas que hizo en campaña no lo ha podido hacer”, criticó Huaco .





Dirigente

A su turno, el presidente del Frente Regional de Defensa del Agua y el Medio Ambiente de Piura, Juan Carlos Ordinola Pingo, dijo que entre los proyectos se debe ejecutar la “Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para los AA. HH del distrito de Piura y Castilla y el Proyecto de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Curumuy”, pese a que corresponde al Ministerio de Vivienda, Construcción y Salud, las autoridades de Piura deben exigir que se haga lo antes posible.

Ordinola Pingo señaló que la construcción del hospital especializado Materno Infantil, actualmente Cesamica, y el hospital especializado Oncológico y mejorar la infraestructura de los establecimientos de salud también deben ser prioridad.

“Para mejorar la atención de los pacientes deben ser prioridad en la región Piura. Además, tenemos la construcción del mercado regional Miguel Grau, en el distrito Veintiséis de Octubre, esto es una promesa del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, dentro del marco de la II Reforma Agraria”, estamos a la espera”, manifestó el dirigente.

Finalmente, el Ordinola Pingo indicó que “las autoridades de Piura se encapsulan con su corte de adulones y saqueadores, llegan al gobierno y piensan que se han ganado un botín de guerra, no piensan en el desarrollo de Piura. Desde el gobernador regional hasta los alcaldes son inaccesibles”.