Los pobladores se cansaron de maltratos y arrojaron huevos al alcalde del distrito de Catacaos, Jhony Cruz, durante una protesta por las obras no concluidas y por la falta de un plan de prevención de lluvias. Además, los manifestantes recorrieron las calles del distrito y exigieron a la autoridad edil actuar de inmediato.

Desde las 9 de la mañana, decenas de pobladores de los sectores de Lucas Cutivalú, Catacaos, Monte Sullón y otras localidades participaron de la manifestación para exigir reactivar las obras de alcantarillado y por la falta de un plan de contingencia ante las probables lluvias. ​

Cargando simbólicamente una rata, un burro y con pancartas en mano, los manifestantes se concentraron en el exterior de la Municipalidad de Catacaos para solicitar un diálogo con la autoridad edil, regidores y funcionarios, pero no fueron recibidos, por lo que salieron a protestar por las calles del distrito.

Ellos están indignados porque nadie prioriza la obra de agua y alcantarillado que ejecuta la empresa BPO en este distrito y que a la fecha no se culmina y las calles están destruidas. Además, los vecinos están molestos por los colapsos de los desagües, que han sido constantes y esto empeora la situación de los cataquenses, que tienen que lidiar con el agua de lluvia, ya que las calles amanecen inundadas.

Los pobladores temen por el Fenómeno El Niño que anunció el Senamhi. “Lo único que queremos es tener las calles como las han encontrado y no destruidas. Damos gracias a Dios porque no llueve desde hace cuatro días sino esto sería una desgracia. Si se dan cuenta, los mototaxistas cómo sufren, ya no parecemos Catacaos sino corral de chanchos cuando llueve.

Esto es una desgracia, esto es un lodazal”, dijo Carlos Castillo. En tanto, otros pobladores indicaron que lo único que desean saber es cuándo culmina la obra a cargo de la empresa BPO, puesto que los daños son interminables en la Villa Heroica de Catacaos.

Por su parte, José Timaná cuestionó el uso del presupuesto destinado a la fiscalización, señalando que no se ven resultados concretos ni denuncias por presuntos actos de corrupción. “Piden más plata, ¿pero a dónde se va? El pueblo sigue hundido y las calles cerradas”, sentenció con indignación.

Los manifestantes indicaron que han dado un plazo de una semana para que la autoridad responda, de lo contrario tomarán otras medidas radicales, hasta que las autoridades respondan. Tras recorrer las calles, los pobladores volvieron a la comuna de Catacaos para exigir un diálogo con el burgomaestre.

Ante la negativa del alcalde, los protestantes arrojaron huevos al palacio municipal, así como a los efectivos policiales, lo que obligó al alcalde a salir. Minutos después de dialogar con el pueblo, algunas personas le arrojaron huevos en la cara, siendo protegido con los escudos de la policía, que tuvieron que sacarlo del lugar y trasladado hasta la comuna.

Cabe indicar que la oficina de secretaría de la comuna de Catacaos también sufrió daños, pues con piedras quebraron las lunas de la ventana y el portón, por lo que Serenazgo tuvo que intervenir.