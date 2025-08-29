Vecinos del asentamiento humano Valle de la Esperanza, en el distrito de Castilla se quejaron debido al colapso del sistema de alcantarillado, al parecer por los trabajos en el mejoramiento de las pistas y veredas que se vienen ejecutando en esta zona.

Los moradores indicaron que el problema viene desde el miércoles que empezó a aflorar el desagüe en esta zona, por lo que, en el trascurso de las horas, nadie solucionó el problema afectando a los vecinos por los fuertes olores.

Hasta ayer el problema continuaba pese a que los moradores solicitaron atender de inmediato este problema, ya que el agua se encontraba estancada en pequeñas lagunas e impide el libre tránsito. Además, temen que el colapso pueda presentarse dentro de las viviendas.

De otro lado, vecinos de la avenida Don Bosco (ex Circunvalación), en Piura, denunciaron que el agua producto del colapso de los desagües ha inundado sus viviendas afectando la salud de los habitantes.